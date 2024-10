Le Ragazze, la puntata del 22 ottobre: intervista a Sveva Casati Modigliani

Martedì 22 ottobre, su Rai 3, è visibile un nuovo appuntamento de Le Ragazze. Il programma è guidato da Francesca Fialdini ed è in onda in prime time, dalle 21:20 circa.

Le Ragazze 22 ottobre, Sveva Casati Modigliani

A Le Ragazze di oggi, martedì 22 ottobre, la padrona di casa effettua una lunga intervista a Sveva Casati Modigliani. Pseudonimo di Bice Cariati, è una delle scrittrici di romanzi rosa più amate del nostro paese. Alle spalle ha una carriera da autrice che dura da oltre quarant’anni. Nata nel 1938 a Milano, sin da giovane è appassionata di letteratura.

Studia le lingue all’università, ma non riesce ad ottenere la laurea in quanto la famiglia decise di utilizzare le risorse economiche a disposizione per far proseguire gli studi al fratello. Negli anni ’60 inizia a lavorare alla Galleria del Naviglio, dove un incontro con un giornalista le cambia per sempre la vita. Il cronista, infatti, le presenta Nino Nutrizio, storico direttore del quotidiano milanese La Notte.

La vicenda di Rosetta Martinez

Durante Le Ragazze del 22 ottobre, Fialdini dialoga con Rosetta Martinez. Nata in Sicilia nel 1928, ha sin da giovane la forte aspirazione ad aiutare il prossimo, soprattutto le persone in difficoltà. Sviluppa l’ambizione di divenire medico volontario in Africa, motivo per il quale si iscrive alla facoltà di Medicina. Anche grazie alla vicinanza professionale con Luigi Condorelli, Rosetta Martinez si specializza in cardiologia, avviando un’importantissima carriera. Essa giunge al culmine nel 1978, quando riesce finalmente ad esaudire il suo sogno: partire in Africa per una missione umanitaria.

In seguito, nel corso de Le Ragazze di oggi, è proposto un focus su Giovanna Nocetti. Classe 1945, studia sin da bambina musica. Nel 1969 diventa nota al grande pubblico grazie alla partecipazione al gioco televisivo Settevoci. A partire da questo momento, l’artista colleziona una serie di importanti partecipazioni televisive, da Canzonissima ad Un disco per l’estate.

Le Ragazze 22 ottobre, Rosanna Marani

Infine, a Le Ragazze del 22 ottobre, la padrona di casa dialoga con Rosanna Marani. Nata nel 1946 ad Imola, è nota per essere la prima giornalista sportiva professionista del nostro paese. Negli anni ’70, infatti, diventa una delle firme de La Gazzetta dello Sport, fra i quotidiani sportivi italiani più celebri. Il 18 novembre del 1973 entra nella storia del giornalismo italiano realizzando un’intervista a Gianni Rivera, ex calciatore che, all’epoca, era in silenzio stampa da oltre sei mesi. Da qualche anno è in pensione, ma è molto attiva nel campo del sociale, in prima linea per tutelare i più deboli, l’ambiente e gli animali.