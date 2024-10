Best Weekend, la puntata del Chianti del 22 ottobre: concorrenti e storie

Martedì 22 ottobre, su NOVE, è in programma la quarta puntata di Best Weekend, ambientata nel Chianti. Il programma è proposto in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Best Weekend Chianti, i brutti ascolti dello show

Quello odierno ambientato nel Chianti è, per Best Weekend, il quarto appuntamento. La prima edizione della trasmissione, iniziata un mese fa, sta faticando e non poco dal punto di vista degli ascolti. La puntata proposta su NOVE sette giorni fa ha convinto 345 mila telespettatori, per una share dell’1,9%. Al timone del format, fra le novità assolute dei palinsesti della rete Discovery, c’è lo chef Francesco Panella, già padrone di casa di Little Big Italy.

Come funziona il programma

Non cambia il meccanismo di funzionamento dello show. Anche nel Chianti, il padrone di casa incontra tre sfidanti, grandi conoscitori della località. I concorrenti hanno un budget di 500 euro. Con tale somma di denaro, devono organizzare un fine settimana perfetto per Panella e gli altri sfidanti. In ciascun fine settimana deve essere presente un pernottamento, una proposta legata al settore food ed un’attività.

Al termine di tutti e tre i weekend, sia il conduttore che i concorrenti assegnano un voto alle tre esperienze. Nello scegliere la valutazione devono tenere in considerazione cinque diverse categorie. Panella, inoltre, assegna un bonus allo sfidante che ha organizzato il miglior weekend. Chi ottiene il punteggio totale più alto è il vincitore e si aggiudica un soggiorno in Italia, da utilizzare in una delle strutture del gruppo Emma Villas.

Best Weekend Chianti, chi sono i concorrenti

Durante la puntata ambientata nel Chianti di Best Weekend, il presentatore Francesco Panella si affida a tre esperti locali. La prima è Tosca, cittadina americana con origini italiane. Così come tanti altri cittadini statunitensi, la donna è rimasta affascinata dal nostro paese e, in particolare, dalla Toscana: “Con la regione è stato un colpo di fulmine. Da 20 anni lavoro a Firenze, dove lavoro come assistente culturale. Amo la città, anche se a volte è troppo caotica“. La sua è una proposta “antistress”.

Il secondo sfidante è Gregorio, che gestisce una bottega nella quale vende prodotti tipici del Chianti. Si definisce un “toscano verace” ed aspira ad organizzare un fine settimana “godereccio”. Infine, a Best Weekend di oggi c’è Emanuela, che vive e lavora nella fattoria di famiglia, sita a poca distanza da Rieti. Ama il “rosso ed il verde“, ovvero i colori del “vino e dei prati”, elementi caratteristici del Chianti. La sua è una proposta “poetica”.