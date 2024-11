Il Contadino cerca Moglie 2024, la terza puntata: primi baci ed eliminazioni

Giovedì 7 novembre, su NOVE, è visibile la terza puntata de Il Contadino cerca Moglie 2024. Il format, giunto alla quarta stagione in onda sull’emittente Discovery, è visibile dalle 21:20 circa.

Il Contadino cerca Moglie 2024 terza puntata, al timone c’è Gabriele Corsi

Con l’appuntamento odierno prosegue l’edizione 2024 de Il Contadino cerca Moglie. Il padrone dic casa del programma, come sempre, è Gabriele Corsi, che fa da narratore e che supporta sia i contadini che le single al centro dell’esperimento.

Ad esso, presenziano cinque contadini, quattro uomini e una donna. Tutti loro, ovviamente, sono single e molto attaccati alle loro terre di origine. Grazie allo show televisivo sperano di trovare l’anima gemella. In particolare, ambiscono a conoscere una persona disposta a cambiare vita, abbandonando i ritmi frenetici delle città per trasferirsi in campagna.

Annamaria deve eliminare un pretendente, le prime tensioni fra le single di Marco

Nella terza puntata de Il Contadino cerca Moglie 2024, il contadino Marco, 33enne, porta con lui le tre single. Tutti insieme si cimentano nella costruzione di una recinzione, necessaria visto l’imminente incremento di capi di bestiame.

L’iniziale divertimento è sostituito dalla tensione in seguito ad un lieve infortunio. Brigitta, in particolare, si è fatta male ad una mano ed accusa Elisa. Quest’ultima, visibilmente nervosa, attacca la collega single, giudicando esagerata la reazione. Ben presto, la situazione precipita, fra urla ed insulti reciproci.

Nel frattempo, durante l’appuntamento odierno de Il Contadino cerca Moglie di oggi, Annamaria deve prendere una decisione molto importante. Dopo aver passato pochi giorni in compagnia dei ragazzi, è chiamata a compiere la prima eliminazione. Uno fra Mirco, Daniele, Roberto e Leonardo deve abbandonare immediatamente il programma.

Il Contadino cerca Moglie 2024 terza puntata, Mauro porta tutti in stalla

Mauro, nella terza puntata de Il Contadino cerca Moglie 2024, porta tutte le ragazze in un luogo per lui molto caro. Si tratta della stalla, edificio che rappresenta al meglio il suo profondo cambiamento di vita. Nel frattempo, mediante dei brevi appuntamenti singoli, il contadino approfondisce al meglio la conoscenza delle aspiranti partner.

Roberto, dopo una faticosissima giornata di lavoro, sceglie di passare del tempo con Simona. Nel faccia a faccial fra i due scocca la passione. Infine, Loris mostra alle donne che ha selezionato in che modo si devono raccoglie le albicocche. Un’attività, questa, che permette ai protagonisti di conoscersi meglio. Il clima di allegria viene meno quando Micaela invita Loris a fare due passi: deve dire qualcosa di importante al contadino.