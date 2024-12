Coppa Italia, la programmazione tv degli ottavi di finale: programmazione tv e telecronisti

A partire da martedì 17 dicembre si svolgono gli ultimi quattro ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025. Il trofeo, come avviene oramai da anni, è visibile in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset.

Coppa Italia ottavi di finale 2024-2025, il martedì in campo la Juventus

Il primo degli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025 è in programma oggi, martedì 17 dicembre. L’appuntamento prende il via alle ore 21:00 ed è trasmesso su Canale 5. In campo scende la Juventus di Thiago Motta. Un club che, nonostante sia imbattuto in campionato, è in un periodo di crisi, dovuto ai tanti pareggi consecutivi. L’ultimo pochi giorni fa, quando in casa ha ottenuto un deludente 2 a 2 contro il Venezia, fanalino di coda in Serie A.

I bianconeri cercano di proseguire l’avventura in Coppa Italia contro il Cagliari. I rossoblù sono reduci da due sconfitte di fila in campionato, contro la Fiorentina e l’Atalanta. In entrambe le occasioni hanno dimostrato di essere un club molto insidioso, capace di tenere testa praticamente ad ogni team. Juventus-Cagliari è commentata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Lo spazio postpartita è condotto da Monica Bertini ed ha come ospiti Ivan Zazzaroni, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Atalanta e Roma protagoniste il mercoledì

Gli ottavi di finale di Coppa Italia procedono mercoledì 18 dicembre, con due sfide, entrambe in onda su Italia 1. Alle 18:30 c’è il fischio di inizio di Atalanta-Cesena, raccontata da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. I padroni di casa sono i grandi favoriti, forti delle dieci vittorie consecutive e del primo posto in Serie A. Gli ospiti, invece, sono quinti in Serie B.

Poche ore più tardi, alle 21:00, è protagonista la Roma. I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, sono in crisi: nelle ultime cinque uscite in Serie A hanno perso quattro volte e sono dodicesimi, a soli due punti di distanza dalla zona retrocessione. Accolgono la Sampdoria, a caccia di una vittoria che manca dal 27 ottobre. Il racconto, su Italia 1, è di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Al termine di Roma-Sampdoria, la giornalista Monica Bertini guida il postpartita, animato da Mino Taveri, Cristian Panucci, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco.

Coppa Italia ottavi di finale 2024-2025, l’impegno del giovedì

L’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia 2024-2025 è Inter-Udinese. Un confronto, questo, al via alle 21:00 del 19 dicembre. La partita, trasmessa su Italia 1, ha i nerazzurri favoriti, soprattutto dopo aver umiliato per 6 a 0 allo Stadio Olimpico la Lazio nell’ultimo turno di campionato. Il match è raccontato da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin ed è analizzato nello studio condotto da Monica Bertini dagli opinionisti Sandro Sabatini, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.