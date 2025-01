Red Carpet Vip al tappeto dal 9 gennaio su Amazon Prime Video.

Giovedì 9 gennaio, Amazon Prime Video trasmette Red Carpet Vip al tappeto. Il programma, novità dell’offerta della piattaforma di intrattenimento streaming, è visibile dalle ore 09:00.

Red Carpet Vip al tappeto, al timone Alessia Marcuzzi

Red Carpet Vip al tappeto è una produzione originale della Blu Yazmine. Tale società lo ha realizzato per conto di Amazon MGM Studios. Il format, in realtà, non è originale del nostro paese. Infatti, è basato su un programma ideato in Giappone, dove è andato in onda con discreto successo sull’emittente locale Nippon TV.

Al timone della versione nostrana c’è Alessia Marcuzzi. Per quest’ultima si tratta di un vero e proprio esordio nella piattaforma di intrattenimento streaming. Marcuzzi, nelle ultime stagioni, ha lavorato in vari show della TV di Stato, dove ha condotto Boomerissima e ha presenziato come giudice a Tale e quale show.

Come funziona il format

Alessia Marcuzzi, durante l’esperienza con Red Carpet Vip al tappeto, è affiancata dalla Gialappa’s Band nella composizione a due, formata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. A loro è affidato il compito di raccontare, con il loro stile classico, tutto ciò che avviene in tempo reale. La prima edizione della trasmissione è composta da quattro appuntamenti. Le riprese del gioco si sono svolte in estate, nei pressi di un castello posizionato nei pressi della città Cremona, in Lombardia.

Decisamente originale il meccanismo di funzionamento dello show. Alessia Marcuzzi, chiusa in una stanza, è a capo di un’agenzia di guardie del corpo. Anch’esse sono volti noti. Nel ruolo, infatti, ci sono Francesco Arienzo, Awed, Ginevra Fenyes, Pierluca Mariti, Antonio Ornano, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina e Gabriele Vagnato. Tutti loro sono suddivisi in tre squadre, ognuna delle quali ha il compito di scortare cinque vip. Questi, nel loro percorso, devono sempre stare all’interno di un lungo tappeto rosso, che si estende sia all’interno che all’esterno del maniero. I bodyguard in gara devono cercare di far arrivare sane e salve le celebrità sino alla destinazione finale, ovvero una limousine.

Red Carpet Vip al tappeto, chi sono i vip

Sono cinque le celebrità che hanno deciso di partecipare alla prima edizione. In primis c’è la conduttrice ed influencer Giulia De Lellis, seguita da oltre 5 milioni di persone. Presente il cantante e paroliere Cristiano Malgioglio, che fino a poche settimane fa ha affiancato Marcuzzi nell’esperienza da giudice di Tale e quale show. Coinvolta l’artista Elettra Lamborghini, che per la prima volta è coinvolta in uno show prodotto da Amazon Prime Video. Quarta e penultima vip che deve attraversare il red carpet è la showgirl Valeria Marini. Infine, c’è la modella Melissa Satta.