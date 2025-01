Grande Fratello, la puntata del 13 gennaio: eliminata Helena

Lunedì 13 gennaio, Canale 5 ha mandato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, ha perso una delle protagoniste.

Grande Fratello 13 gennaio, il ritorno di Jessica

Al Grande Fratello del 13 gennaio ha fatto il suo ritorno nella Casa l’ex concorrente Jessica Morlacchi, che la scorsa settimana ha abbandonato il programma in aperto contrasto con la produzione. Morlacchi ha, in primis, incontrato Helena Prestes. Le due, acerrime nemiche durante l’avventura, hanno trovato un punto di incontro. Entrambe si sono scusate per il loro comportamento, con la cantante ex Gazosa che ha mostrato pentimento per aver “ceduto alle provocazioni”.

Jessica ha avuto un atteggiamento decisamente più duro con Luca, al quale ha affermato: “Il pubblico ha visto tutto, anche gli scottex che giravano nei letti. Mi hai abbindolato“. Lui, respingendo ogni accusa, prova a difendersi: “Io ho sempre cercato di proteggerti, la nostra amicizia era vera, ma non ti sei fidata di me“.

Le Monsè e la sorpresa di Nikita

Nel corso del Grande Fratello del 13 gennaio, Perla e Maria Monsè hanno avuto l’ennesimo faccia a faccia con Ilaria e Pamela, accusate di aver detto cose poco carine nei confronti della giovane ex inquilina. Zeudi, poi, ha avuto la possibilità di riabbracciare l’amata mamma Maria Rosaria. Una sorpresa, inoltre, è stata orchestrata anche per Helena. La modella brasiliana ha potuto parlare con l’amica Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip di due anni fa. L’influencer, parlando con Helena, l’ha messa in guardia dalle persone false che, a suo dire, presenzierebbero nello show.

Grande Fratello 13 gennaio, l’esito del televoto e chi in nomination

Al Grande Fratello del 13 gennaio, Alfonso Signorini ha letto l’esito del tanto atteso televoto eliminatorio. La concorrente più votata per abbandonare il programma e, dunque, ufficialmente eliminata è Helena Prestes, finita automaticamente al televoto per aver lanciato un bollitore dopo una lite con Morlacchi.

La modella è stata eliminata con il 51% dei voti, seguita da Shaila al 43%. Ilaria, anch’essa a rischio eliminazione dopo un provvedimento disciplinare, riceve il 4% delle preferenze. Infine, Tommaso e Luca ricevono entrambi l’1%. L’uscita definitiva dal format ha destato più di qualche sorpresa, soprattutto fra i concorrenti eliminati e presenti in studio.

Infine, durante la puntata di ieri della trasmissione si sono svolte le consuete nomination. I più votati e dunque al televoto sono Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime. Le due persone più votate, durante la prossima diretta, ricevono l’immunità.