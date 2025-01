Stasera in tv martedì 14 gennaio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 14 gennaio 2025. Su Rai2, il comedy show Ma… diamoci del tour! In Europa, con Enrico Brignano. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 14 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione della fiction Blackout 2 – Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Alessio Vassallo. Due episodi: il primo s’intitola, “Il colpevole”. Dopo la morte di Volturno, Giovanni (Alessandro Preziosi) cerca di dire la verità alla figlia Elena. Intanto Claudia non riesce a cancellare il sentimento che prova per lui, mentre Umberto riesce a fuggire con la piccola Lara. A seguire l’episodio, “Una nuova speranza”.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Ma… diamoci del tour! In Europa. Che sia in un negozio dai cappelli più strani di Londra o su una barchetta in balia delle onde del Reno “gustando” una fonduta, Enrico Brignano ci tiene compagnia con la sua ironia, mostrandoci come sia a suo agio nel ruolo inedito di ambasciatore all’estero del nostro sano spirito italiano.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con È sempre Cartabianca. Una settimana prima dell’insediamento di Donald Trump, l’immediato futuro degli Stati Uniti è all’attenzione di tutti i talk di approfondimento, compreso quello di Bianca Berlinguer, che anche stasera si apre con la lunga chiacchierata in compagnia di Mauro Corona, in collegamento da Erto (PN).

Su Canale 5, alle 21.20, il 4° episodio del telefilm Amore e vendetta – Zorro, con Miguel Bernardeau, Renata Notni. Dopo che Nah-Lin ha attaccato Ramirez, il governatore mobilita tutti i propri uomini per cercare Zorro (Miguel Bernardeau), punendo anche i nativi e i contadini. Malgrado alcune remore, Monasterio esegue gli ordini. Lolita vede un gruppo di nativi dirigersi verso la tenuta di Diego.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Protagonisti della scena politica, economica e culturale sono di casa nello studio del talk condotto da Giovanni Floris. A stimolare il dibattito fra gli ospiti sui temi caldi saranno le indicazioni dei sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Francesco Panella si trova a Varsavia alla ricerca del miglior ristorante italiano nella estesa capitale della Polonia. Ad aiutarlo, come sempre, ci sono tre connazionali che vivono sul posto e possono segnalargli i locali preferiti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio, affiancato dalla maitre Barbara Antonini e il barman Mauro Cipollone, apre ancora una volta le porte del suo ristorante. Tra romanticismo e buon cibo, otto single s’incontrano, sperando di trovare la loro anima gemella.

I film di questa sera martedì 14 gennaio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Guillaume Renusson, Sopravvissuti, con Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi. Samuel si è ritirato sulle Alpi italiane per elaborare la morte di sua moglie. Alla porta della sua baita bussa Chehreh, clandestina afgana inseguita da un gruppo di cacciatori di migranti.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Jasmine Trinca, Marcel!, con Alba Rochrwacher, Maayane Conti, Valeria Golino, Paola Cortellesi. Una ragazzina non si sente abbastanza considerata da sua madre, un’artista di strada che sembra essere più affezionata a Marcel, il suo cane. Un evento imprevedibile le porterà a riavvicinarsi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2011, di Jon Favreau, Cowboys & Aliens, con Daniel Craig, Olivia Wilde. 1873, Arizona. Uno sconosciuto, che non ricorda nulla del proprio passato, arriva ad Absolution. Dovrà fare i conti con l’ostilità degli abitanti della cittadina, ma un giorno…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Dennis Gansel, Mechanick: Resurrection, con Jason Statham, Jessica Alba. Qualche anno dopo aver inscenato la propria morte, l’ex sicario Arthur Bishop (Jason Statham) viene contattato da uno spietato uomo d’affari che gli propone di uccidere tre persone. Bishop prova a dire no, ma il suo rifiuto mette in moto una serie di eventi dalle conseguenze imprevedibili.

Su 20 Mediaset, alle 21.20, il film thriller del 2016, di John Moore, I.T. – Una mente pericolosa, con Pierre Brosnan. La vita dell’editore Mike Regan sta per essere sconvolta. Un giovane consulente informatico, infatti, sta usando la tecnologia per spiarlo e minacciare la sua famiglia.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 2015, di Jon Cassar, Forsaken – Il fuoco della giustizia, con Kiefer Sutherland. Il pistolero John torna nella città natale con la speranza di riavvicinarsi al padre. Ma giunto lì, scopre che la zona è finita nelle mire di una banda locale: farà di tutto per fermarla.

Stasera in tv martedì 14 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la scomparsa del fratello, lo scienziato Trevor entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì vivrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Jay Roach, Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron. Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali Roger Ailes, il fondatore di Fox News. La sua decisione spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 1997, di Michael Caton-Jones, The Jackal, con Bruce Willis, Richard Gere. “The Jackal”, un abile killer, viene assoldato dalla mafia russa per eliminare un politico scomodo. Per fermarlo, l’Fbi decide di collaborare con un ex terrorista irlandese.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Rodrigo Cortés, Red Lights, con Sigourney Weaver, Cillian Murphy. Margareth Matheson e Tom Buckley sono esperti di fenomeni paranormali. Si troveranno ad indagare su un famoso medium non vedente, riapparso dopo trent’anni di assenza.