Hot Ones Italia, su Rai Play il format di Alessandro Cattelan: ospiti e come funziona

Da qualche settimana, su Rai Play, è in onda un nuovo format dal titolo Hot Ones Italia. La trasmissione è fruibile, in esclusiva, solo sulla piattaforma di intrattenimento streaming della TV di Stato.

Hot Ones Italia, il conduttore Alessandro Cattelan

Hot Ones Italia è il titolo scelto per la versione nostrana del format Hot Ones, originale degli Stati Uniti, dove è andato in onda, sempre in streaming, solo su YouTube. Le società che firmano il programma sono la Palomar e la Mediawan Company. Esse lo hanno realizzato in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Al timone dello show c’è Alessandro Cattelan. Per quest’ultimo si tratta dell’ennesimo impegno sulla TV di Stato, di cui sta divenendo sempre più protagonista. Nelle prossime settimane, infatti, sarà il padrone di casa del DopoFestival. Inoltre, rivestirà il ruolo di co-conduttore del Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti durante la sempre tanto attesa finale.

Come funziona lo show

Decisamente innovativo il meccanismo di funzionamento dello show. In ogni puntata, che ha una durata di circa mezz’ora, il padrone di casa accoglie un ospite vip. Di fronte a quest’ultimo ci sono dei piatti con ben dieci alette di pollo, sostituite con pietanze alternative dedicate alle celebrità che seguono un’alimentazione di tipo vegano e vegetariano.

Ogni aletta di pollo è condita con una determinata salsa, che diventano progressivamente sempre più piccanti. La prima ha una valutazione di 2.200 unità Scoville, ovvero la classifica di piccantezza dei cibi. La salsa più piccante, invece, ha una valutazione Scoville pari a 2 milioni.

Gli ospiti, dopo aver mangiato ogni aletta, devono rispondere ad un quesito inerente la loro vita privata e lavorativa. Con l’aumentare del grado di piccantezza della salsa aumenta anche la difficoltà del quesito, che potrebbe riguardare tematiche sempre più intime e personali. Ovviamente, i protagonisti degli appuntamenti hanno la possibilità di utilizzare tutti quei prodotti per lenire l’effetto della piccantezza, dall’acqua al latte.

Rai Play rilascia le puntate di Hot Ones Italia nella mattina del venerdì. Fino ad ora sono stati rilasciati tre appuntamenti. Il primo ha avuto come ospite Giulia De Lellis, influencer che, secondo le indiscrezioni, potrebbe affiancare proprio Cattelan nell’avventura del DopoFestival. Una settimana più tardi, Cattelan ha effettuato una intervista allo chef Giorgio Locatelli, oramai da diversi anni nel cast di giudici del cooking show MasterChef Italia. Infine, il 10 gennaio sono intervenuti Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che formano una coppia dal 1999.