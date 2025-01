Festival di Sanremo 2025, Damiano David ospite: canterà nella seconda serata

Damiano David è uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2025. Il frontman dei Maneskin calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston da solista.

Festival di Sanremo 2025 Damiano David, il cantante è protagonista durante la seconda serata

Quello di Damiano David è il secondo nome annunciato in qualità di ospite del Festival di Sanremo 2025. Il primo artista non in gara che calcherà il prestigioso palco è Jovanotti, che aprirà le danze presenziando durante la prima serata, in onda rigorosamente in diretta su Rai 1 martedì 11 febbraio.

Tornando a Damiano David, quest’ultimo è nella scaletta del Festival durante la seconda puntata, prevista mercoledì 12 febbraio. Per lui non si tratta della prima ospitata in Italia da quando ha avviato la carriera da solista. Qualche settimana fa, infatti, ha rilasciato una lunga intervista a Fabio Fazio, padrone di casa di Che tempo che fa.

Festival di Sanremo 2025 Damiano David, il rapporto dell’artista con la kermesse

Nonostante la carriera di Damiano David sia iniziata da pochi anni, l’artista può vantare un ottimo rapporto con il Festival di Sanremo. Ad oggi, ha gareggiato una sola volta, nel 2021, quando il conduttore e padrone di casa era Amadeus. All’epoca era la voce dei Maneskin, con i quali ha vinto la gara con Zitti e buoni. Un brano, quest’ultimo, che pochi mesi ha garantito alla band il successo internazionale, arrivato dopo il primo posto all’Eurovision Song Contest.

Nei due anni successivi, Damiano David, sempre in compagnia dei Maneskin, risale sull’Ariston in qualità di superospite. Nel 2022, in particolare, ha eseguito Zitti e buoni e Coraline. Dodici mesi più tardi, invece, ha cantato con Gossip, The Loneliest, Zitti e buoni e I Wanna Be Your Slave.

Da qualche mese a questa parte, Damiano David ha inaugurato una carriera parallela da solista. Due, per ora, le hit divenute grandi successi a livello internazionale, ovvero Born With a Broken Heart e Silverlines.

La strategia degli annunci di Carlo Conti

Carlo Conti, a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, ha dato il via ad una serie di annunci, alcuni dei quali molto vicini fra loro. La strategia, con ogni probabilità, è quella mirata a mantenere sempre molto alta l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori intorno alla manifestazione. Solo poche ore fa, infatti, era al TG1 per comunicare la presenza di Jovanotti sull’Ariston. Un’occasione, questa, che il direttore artistico avrebbe potuto tranquillamente sfruttare anche per annunciare il coinvolgimento di Damiano.