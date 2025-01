Tradimento, la puntata del 25 gennaio: trama, cast e curiosità

Canale 5, eccezionalmente sabato 25 gennaio, propone una nuova puntata di Tradimento. La soap opera è visibile dalle ore 15:05 circa.

Tradimento 25 gennaio, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Cambia la programmazione tv di Tradimento. La soap, fino a questo momento, era stata trasmessa su Canale 5 esclusivamente nel prime time della domenica. Da oggi, tuttavia, il titolo è proposto anche nel daytime del sabato, sostituendo Endless Love, serie turca che sta per finire definitivamente.

Tradimento 25 gennaio, la trama

Durante Tradimento di sabato 25 gennaio, Guzide prende la decisione di divorziare da Tarik. La protagonista, in particolare, spera in questo modo di ridurre l’uomo in miseria, riacquistando in questo modo la sua dignità ed ottenendo giustizia per il dolore che ha provato.

La scelta della donna lascia, come prevedibile, Tarik di stucco. Il personaggio interpretato da Mustafa Ugurlu non si aspettava dalla coniuge una decisione simile e tenta di trovare un accordo, per farle cambiare idea. A nulla, però, sembrano servire i suoi sforzi. Guzide, infatti, è fortemente determinata e non intende cambiare idea.

Spoiler finale

Alla fine, durante Tradimento del 25 gennaio, Tarik è costretto a cedere. L’uomo, in particolare, firma l’atto di divorzio, nel quale Guzide pretende di ricevere anche un’ingente somma di denaro. In seguito, Tarik informa Yesim di ciò che è accaduto, ma omette di riferire le condizioni dell’accordo. Infine, vi sono dei nuovi problemi per Yesim, che è ricattata da una persona: se quest’ultima non riceverà dei soldi, invierà a Tarik un suo video compromettente.

Tradimento 25 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, sabato 20 gennaio, dalle 15:05 circa su Canale 5