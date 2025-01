Festival di Sanremo 2025, al Suzuki Stage ci sono Tedua, Big Mama ed Ermal Meta

Nuova edizione, ma abitudini vecchie. Carlo Conti, infatti, ha confermato anche per il Festival di Sanremo 2025 l’oramai tradizionale appuntamento con il Suzuki Stage. Si tratta del palcoscenico gemello dell’Ariston, posto in Piazza Colombo.

Festival di Sanremo 2025 Suzuki Stage, chi sono i conduttori

Mai come quest’anno, il Festival di Sanremo mira, mediante il Suzuki Stage, ad attrarre pubblico giovane. Carlo Conti, infatti, ha annunciato che i padroni di casa di tale spazio sono due volti molto conosciuti sui social, nonché vecchie conoscenze del Festival.

Il primo è Mattia Stanga. L’influencer, su Instagram, è seguito da oltre un milione e quattrocento mila persone ed è particolarmente apprezzato per il suo stile ironico. Lo scorso anno, Amadeus lo ha scelto come presentatore del Prima Festival, affiancando in quella occasione Daniele Cabras e il duo musicale Paola e Chiara.

Il secondo volto del Suzuki Stage 2025 è Jody Cecchetto. Classe 1994, è figlio del dj e talent scout Mauro Cecchetto. Jody ha lavorato a lungo nella famiglia radiofonica di RTL 102.5. Di recente ha commentato, per l’Italia, gli MTV Ema. Nel 2023, invece, ha guidato il Prima Festival.

L’elenco degli artisti protagonisti

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, in onda martedì 11 febbraio, nel Suzuki Stage è dato spazio a Raf. Il cantautore ha calcato il palco dell’Ariston, in qualità di Big in gara, quattro volte. La prima nel 1988, quando ha presentato la hit Inevitabile follia. Da qualche settimana è uno dei coach di Ora o mai più.

Mercoledì 12 febbraio, Jody e Mattia accolgono Big Mama. L’artista è stata fra le rivelazioni della scorsa edizione, quando ha presentato la canzone La rabbia non ti basta, con la quale si è classificata ventiduesima. A maggio, in occasione del tradizionale Concertone, ha condotto su Rai Play l’anteprima.

Festival di Sanremo 2025 Suzuki Stage, i cantanti delle altre serate

Il 13 febbraio, al Suzuki Stage arriva Ermal Meta. Il cantante, vincitore del Festival nel 2018, poche settimane fa ha lanciato il suo ultimo brano, intitolato Il campione. Venerdì ci sono Benji & Fede, duo musicale che nel 2024, dopo la reunion, ha lanciato l’album Rewind, contente brani come Daisy, Musica Animale ed Estate Punk. Infine, in occasione della finale del 15 febbraio, c’è Tedua, artista genovese che nel 2024 è stato fra i protagonisti della nave Costa Smeralda.

Come sempre, le esibizioni del Suzuki Stage sono mostrate, mediante dei collegamenti, durante il Festival di Sanremo 2025.