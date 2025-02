Festival di Sanremo 2025, la pubblicità: il claim Tutti cantano Sanremo e le hit che hanno fatto la storia

Martedì 11 febbraio inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2025 e, da qualche settimana a questa parte, sulle varie reti Rai sono in rotazione le pubblicità. Rispetto alle ultime edizioni, ovvero quelle targate Amadeus, c’è stato un calo nell’originalità degli spot.

Festival di Sanremo 2025 pubblicità, quando si svolge la kermesse e chi è il Direttore Artistico

Come è noto da mesi, al timone del Festival di Sanremo 2025 torna Carlo Conti. Quest’ultimo, da anni volto di punta dell’intrattenimento della TV di Stato, si trova costretto a confrontarsi, anche dal punto di vista comunicativo, con gli ottimi risultati ottenuti dal suo predecessore Amadeus. Il presentatore, oggi volto di NOVE, ha fatto da padrone di casa del Festival per ben cinque anni consecutivi, svecchiando la manifestazione canora e riportando fra i Big i grandi artisti della musica italiana. Inoltre, è riuscito a creare intorno al Festival l’attesa che dovrebbe precedere tutti i grandi eventi. Tutto ciò, inevitabilmente, ha permesso alla kermesse di ottenere ascolti record.

Le prime pubblicità del Festival di Sanremo sono state pubblicate oramai settimane fa. La campagna comunicativa dello show, che si svolge su Rai 1 da martedì 11 a sabato 15 febbraio, ha come claim Tutti cantano Sanremo. Ad essa se ne aggiunge un’altra parallela con testimonial Carlo Conti, volto di Suzuki, definita “l’auto di Sanremo“.

La descrizione

Il formato scelto per le pubblicità del Festival di Sanremo 2025 è decisamente semplice. Nella lunga serie di promo sono mostrate delle persone comuni, intente a svolgere azioni quotidiane. Durante le varie attività, i protagonisti cantano i grandi brani che hanno segnato la storia di Sanremo, a dimostrazione di quanto sia importante, nella nostra vita, la musica e, di conseguenza, la kermesse.

In primis è ripresa una signora che intona La solitudine di Laura Pausini. In seguito, una partite a carte fra alcuni signori è interrotta da un’esibizione corale di Zingara di Iva Zanicchi e di Si può dare di più di Morandi, Tozzi e Ruggeri, mentre Soldi di Mahmood è la colonna sonora di una lezione di yoga. Un barbiere a lavoro si lascia andare con Adesso tu di Eros Ramazzotti, così come un meccanico che, nella propria officina, intona Fai rumore di Diodato. Si canta, poi, in aereo, con passeggeri, pilota ed hostess che si divertono con Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Infine, i tifosi allo stadio propongono una cover di Grande Amore de Il Volo.

Festival di Sanremo 2025 pubblicità, la kermesse nel solco della tradizione

Come già accennato, l’arrivo di Carlo Conti ha rivoluzionato le pubblicità del Festival di Sanremo 2025. Negli scorsi anni, Amadeus aveva prima corso in giro per l’Italia al fianco di Morandi, poi aveva svolto vari appuntamenti galanti con un tv. Con Conti si torna nel solco della tradizione e del nazional-popolare ed in quest’ottica è decisamente molto funzionale la scelta di puntare su alcune delle hit che hanno fatto, a modo loro, la storia della manifestazione canora.

Al tempo stesso, però, le produzioni non sono all’altezza di un evento del calibro del Festival. Lo schema narrativo, ripetuto tale e quale in ogni spot, non è originale e non colpisce il telespettatore. Tutto ciò, di conseguenza, non aiuta a creare l’attesa per la kermesse.