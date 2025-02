Diva Futura racconta la storia di Riccardo Schicchi. Cast, trama, location e curiosità

Nelle scorse ore è uscito nelle sale cinematografiche il nuovo film Diva futura. L’opera, con protagonista il giovane attore Pietro Castellitto, figlio dello stimato regista Sergio, racconta l’ascesa nel cinema a luci rosse di Riccardo Schicchi e la vita del produttore e fotografo.

Il cast di Diva futura

Pietro Castellitto, intervistato da Radio Deejay, ha presentato così Diva futura, il film appena uscito nelle sale cinematografiche. “Racconta un po’ tutto e racconta la sua parabola. Lui ha coniato il termine pornostar, era un creativo di termini e situazioni. Racconta anche la vita di un uomo che riesce a fare quello che voleva fare da bambino” ha spiegato l’attore.

Nel cast di Diva futura, oltre a Castellitto nei panni di Riccardo Schicchi, troviamo anche Tesa Litvan, attrice croata che in Italia ha lavorato anche in Settembre, ha prestato il volto a Eva Henger. L’attrice ungherese ha rappresentato una fetta importante della vita di Riccardo Schicchi, con il quale è convolato a nozze e ha messo al mondo il figlio Riccardino jr. In Diva futura troviamo anche Denise Capezza, che interpreta Moana Pozzi, compianta attrice e modella scomparsa nel 1994. Nel film figura anche la segretaria di Riccardo Schicchi. A interpretarla è l’attrice Barbara Ronchi. Inoltre, il cast di Diva Futura, vanta anche altri attori come Davide Iachini, Paolo Ricci, Beatrice Puccilli, Marco Iermanò, Jennifer Caroletti e Thomas De Cassan.

La trama del film

La pellicola si sviluppa a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e ripercorre le vicende di Riccardo Schicchi, che decide di aprire un’agenzia chiamata Diva Futura. Un’azienda che riesce a rivoluzionare la cultura di massa creando un nuovo fenomeno, quello della pornografia, che proprio in quel lasso di tempo inizia a creare dibattito e sempre curiosità. Tra i talenti lanciati dall’agenzia di Schicchi, troviamo nomi celebri come Moana Pozzi, Ilona Staller (conosciuta con il nome d’arte Cicciolina), Eva Henger, poi diventata moglie di Riccardo, e tante altre protagoniste femminili.

La trama di Diva Futura si sviluppa attraverso gli occhi di Debora, giovane segretaria dell’agenzia che racconta la vita interiore di Diva Futura. La storia si evolve tra gelosie, tormenti e alla fine alla perdita di controllo totale sull’industria stessa nata dalla mente di Riccardo Schicchi.

Curiosità e location del film

Il film, diretto e scritto da Giulia Louise Steigerwalt, prende spunto dal libro di Debora Attanasio, dal titolo “Non dite alla mamma che faccio la segretaria”. Le riprese della pellicola sono state effettuate quasi interamente a Roma, città nella quale Riccardo Schicchi aveva vissuto e sviluppato le sue idee professionali nel corso della carriera.