Eurovision Song Contest 2025, le voci italiane sono Big Mama e Gabriele Corsi

Gabriele Corsi e Big Mama sono le voci italiane dell’Eurovision Song Contest 2025. L’annuncio del coinvolgimento dei due è arrivato durante l’edizione serale del TG1 di ieri, venerdì 7 marzo.

Eurovision Song Contest 2025 Gabriele Corsi Big Mama, sostituita Mara Maionchi

Per Big Mama, quello nel ruolo di narratrice è l’esordio assoluto all’Eurovision Song Contest. La grande popolarità, per lei, è arrivata lo scorso anno, quando ha gareggiato al Festival di Sanremo con il brano La rabbia non ti basta, con il quale si è posizionato al 22esimo posto. Poche settimane dopo, Mama ha avuto la possibilità di condurre la prima parte del Concertone del Primo Maggio, storico appuntamento di Rai 3.

Big Mama prende il posto di Mara Maionchi, che aveva raccontato le ultime due edizioni dell’ESC. A tal proposito, il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea ha precisato: “Quello con Mara Maionchi non è un addio ma un arrivederci, in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità. Un grazie sentito per le due grandi e apprezzate edizioni condotte“.

Eurovision Song Contest 2025 Gabriele Corsi Big Mama, per il conduttore una nuova conferma

Gabriele Corsi, invece, è un habitué dell’Eurovision Song Contest, che racconta per la quinta volta consecutiva. Inoltre, si tratta di una bella riconferma sulla rete ammiraglia della TV di Stato. D’altronde, solamente poche settimane fa era fra i protagonisti del PrimaFestival, striscia quotidiana che anticipava l’inizio di Sanremo e che ha ottenuto ascolti da record.

Big Mama e Gabriele Corsi dovrebbero raccontare tutte e tre le serate. Oltre alla finale del 17 maggio, in onda su Rai 1, commentano anche le semifinali del 13 e del 15, visibili, nel nostro paese, in chiaro e in diretta su Rai 2.

Il nostro rappresentate sarà Lucio Corsi

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolge presso l’impianto St.Jakobshalle di Basilea. Oltre che in televisione, gli italiani che intendono seguire l’evento possono farlo anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. Inoltre, tutte e tre le serate sono raccontate su Rai Radio 2.

L’Italia gareggerà all’ESC 2025 con Lucio Corsi. L’artista, sorpresa dell’ultimo Festival di Sanremo, ha lanciato la hit Volevo essere un duro, con la quale si è classificato in seconda posizione. Ha staccato un pass per la competizione dopo l’annuncio del ritiro di Olly, che avendo vinto la kermesse avrebbe avuto il diritto a gareggiare nello show. L’Italia è fra i paesi cosiddetti Big Five, ovvero già qualificati alla finale.