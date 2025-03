Sabato 29 e domenica 30 marzo, Canale 5 trasmette, dalle 16:30 circa, nuovi appuntamenti di Verissimo. Al timone del format, come sempre, c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 29 30 marzo, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 29 marzo è accolto, per la prima volta nello show, Luca Zingaretti. L’attore è uno dei più popolari della televisione italiana, soprattutto grazie all’interpretazione dell’amato Commissario Montalbano. Nel programma Mediaset racconta le emozioni per il debutto da regista con il film La casa degli sguardi, distribuito nei cinema dal 10 aprile prossimo.

Durante Verissimo è dato spazio ad Ema Stokholma, conduttrice radiofonica. Direttamente da Amici arrivano i primi due eliminati, ovvero la ballerina Asia e il cantante Vybes. I due hanno dovuto abbandonare il talent lo scorso sabato, al termine della prima puntata del Serale.

Benji & Fede e l’omaggio a Nadia Cassini

Per il mondo della musica, nel corso di Verissimo c’è il duo Benji & Fede. Dopo una separazione durata qualche anno, gli artisti sono tornati a collaborare e, con Silvia Toffanin, lanciano il nuovo singolo dal titolo Anni d’oro.

La padrona di casa ha un divertente faccia a faccia con I Sansoni. La coppia comica, composta dai fratelli Fabrizio e Federico, dopo il coinvolgimento nel PrimaFestival, ha debuttato al cinema con la commedia E poi si vede, uscita il 27 marzo e diretta da Giovanni Calvaruso.

Infine, in programma un sentito omaggio a Nadia Cassini. Per ricordare l’attrice è dato spazio alla figlia Kassandra Voyagis.

Verissimo 29 30 marzo, le interviste della domenica

A Verissimo di domenica 30 marzo, invece, ci sono Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Conduttori ed amici, da qualche giorno sono tornati dietro il bancone di Striscia la Notizia!. La prima, inoltre, a maggio presenta la finale dell’Eurovision Song Contest, mentre il secondo è protagonista su Canale 5 con Lo Show dei Record.

Da Amici ci sono i professori più temuti e longevi del talent, ovvero Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il mondo della musica è ben rappresentato da Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh. L’artista, il 28 marzo scorso, ha pubblicato Parsifal L’uomo delle stelle, progetto al quale Facchinetti ha lavorato a lungo con l’amico Stefano D’Orazio, scomparso nel novembre del 2020.

Per commentare la loro amicizia e l’esperienza al Grande Fratello ci sono le ex Non è la Rai, ovvero Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Infine, intervista di famiglia per Guenda Goria, che presenzia in studio accompagnata dal marito Mirko Gangitano e dal piccolo Noah.