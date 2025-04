Giovedì 10 aprile, Sky Uno manda in onda la sesta puntata di Pechino Express 2025. Prosegue, dunque, il viaggio alla scoperta della Thailandia delle coppie di concorrenti rimaste ancora in gara.

Pechino Express 2025 sesta puntata, gli ascolti ottenuti sette giorni fa

La sesta puntata di Pechino Express 2025 è guidata, come sempre, da Costantino Della Gherardesca, che dà il via alla gara e che attende gli sfidanti sia al Libro Rosso che al Tappeto Rosso finale. Nel mezzo, per spiegare le varie prove alle quali devono sottoporsi i giocatori, c’è l’inviato Fru.

La sesta puntata è la terza ad essere ambientata in Thailandia. Dopo l’eliminazione dei Magici di sette giorni fa, in gara sono rimaste ancora sei compagini. L’appuntamento della scorsa settimana ha intrattenuto, nella Total Audience, 509 mila persone con il 2,3% di share. Nel totale dei sette giorni, invece, il format è stato visto da oltre 1,2 milioni di telespettatori.

La tappa lunga 233 km, da Chiang Mai a Tha Ton

La sesta puntata di Pechino Express 2025 costringe i concorrenti a percorrere i 233 km di strada che separano Chiang Mai a Tha Ton. Il punto di partenza è un luogo molto importante per la Thailandia, essendo l’antica capitale del Regno di Lanna. Da qui, dopo una serie di missioni, i viaggiatori devono raggiungere il distretto di Mae Rim, posto nel nord del paese e che conta oltre 82 mila abitanti.

Infine, fra autostop, disavventure varie e la ricerca degli alloggi, gli sfidanti si recano a Tha Ton, area al confine con la Birmania. Qui è posto il traguardo finale, dove ad attendere l’arrivo dei partecipanti c’è il solito Costantino Della Gherardesca. Nella puntata, i concorrenti devono affrontare l’oramai tradizionale prova dei Sette Mostri. Si tratta di sette alimenti della tradizione locale, a dir poco lontani dalle nostre abitudini culinarie. I viaggiatori sono costretti a degustare ogni pietanza per poter proseguire il cammino.

Pechino Express 2025 sesta puntata, le coppie al via

Al termine della corsa, la coppia arrivata per prima al traguardo è la vincitrice della puntata di Pechino Express 2025. I trionfatori devono decidere quale coppia eliminare fra quelle arrivate ultime e penultime. La busta nera, infine, decreta se la tappa è eliminatoria o meno.

Di seguito l’elenco delle coppie al via durante la nuova puntata dello show: