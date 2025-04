Sabato 12 e domenica 13 aprile si svolge il Gran Premio del Bahrein 2025 di Formula 1. Il fine settimana è il quarto del mondiale.

Formula 1 Gran Premio Bahrein 2025, Verstappen a caccia del terzo successo di fila

Il GP del Bahrein di Formula 1 si svolge presso il Bahrain International Circuit, posto in località Sakhir, alla periferia di Manama, capitale dello Stato. Si tratta di un circuito di recente costruzione: la prima gara qui svolta, infatti, è datata 2004, quando ha avuto la meglio Michael Schumacher.

La classifica dei piloti, almeno per il momento, è dominata dall’equilibrio, motivo per il quale ogni weekend potrebbe essere fondamentale. Il primo posto virtuale è di Lando Norris, che guida la McLaren, a quota 62 punti. Dietro, ad una sola lunghezza di distanza, c’è Max Verstappen della Red Bull, campione del mondo in carica e che nel Bahrein ha vinto gli ultimi due Gran Premi disputati. Al terzo posto, a 49 punti, c’è l’altro pilota della McLaren, ovvero Oscar Piastri.

Gli orari di qualifiche e gara

Sabato 12 aprile, la giornata con il GP di Formula 1 prende il via nel primo pomeriggio, alle ore 14:30, quando è previsto l’inizio della terza sessione di prove libere. Esse sono visibili, in diretta e in esclusiva, solo su Sky Sport Formula 1 (canale 207).

In seguito, sempre il 12 aprile ma dalle 18:00, ci sono le qualifiche. Esse sono sempre molto importanti, in quanto determinano la griglia di partenza per la gara del giorno seguente. Le qualifiche sono trasmesse in diretta esclusivamente da Sky, in particolare sulle reti Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno (canale 201). In chiaro, invece, è possibile seguire l’appuntamento in differita dalle 21:00 e il punto di riferimento è TV8.

Infine, il calendario del Gran Premio del Bahrein di Formula 1 giunge al termine domenica 13 aprile. Alle 17:00, infatti, si accendono le luci verdi che danno il via alla gara, in onda solo su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno. In differita, su TV8, inizia alle 21:30 circa.

Formula 1 Gran Premio Bahrein 2025, i telecronisti

Tutte le sessioni del weekend di Formula 1 sono commentate dalla coppia composta da Carlo Vanzini e Marc Genè. Essi, al loro fianco, possono contare sulle analisi tecniche firmate dagli inviati Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli. Ai box c’è Mara Sangiorgio, che intercetta i protagonisti e raccoglie le indicazioni delle scuderie. Infine, gli spazi di approfondimento che precedono e seguono gli appuntamenti sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.