Venerdì 11 aprile si è svolta, rigorosamente in diretta, la finale di The Voice Senior, durante la quale ha vinto Patrizia Conte. La serata è andata in onda in prima serata, su Rai 1.

The Voice Senior 2025 Patrizia Conte, chi è la concorrente

Patrizia Conte, trionfatrice dello show, ha 61 anni. La donna viene da Taranto e, nella clip di presentazione che ha preceduto l’esibizione nella finale, ha affermato: “Il mio primo concerto l’ho fatto a 23 anni nella Cattedrale di San Cataldo e da quel giorno ho deciso di sposare la musica e da quel momento non ci siamo più lasciate”.

Conte, poi, afferma: “La musica mi ha dato tanto, ma si è anche presa molte cose. Per stare con lei ho dovuto fare sacrifici, ho dovuto lasciare spesso la mia città, alla quale sono molto legata, e forse, a volte, mi sono allontanata anche dalle persone. L’esperienza a The Voice mi ha aiutato a combattere la mia paura di apparire. Partecipare allo show mi ha fatto capire che la gente comprende benissimo chi sono, che cosa voglio essere con la mia voce e la mia musica“.

Come è andata la serata

Patrizia Conte, a The Voice Senior dell’11 aprile, confessa: “Essere arrivata nella finale è un grande regalo, quando canto mi sento a casa mia“. Nella prima fase hanno cantato tutti i dieci finalisti e, fra questi, sono stati scelti i quattro superfinalisti. Essi sono Patrizia Conte e Graziella Marchesi di Gigi D’Alessio e Monica Bruno a Maura Susanna, entrambe di Arisa.

Le quattro artiste si sono esibite nuovamente, presentando un loro cavallo di battaglia. Conte ha eseguito Amoreunicoamore di Mina. Marchesi ha scelto Fai rumore di Diodato. Bruno e Susanna, invece, hanno optato per Tutt’al più e Hymne à l’amour. Il pubblico a casa, dopo un televoto flash, ha deciso di premiare proprio Patrizia Conte. Dopo la proclamazione, la concorrente non ha nascosto la propria emozione: “Non ho mai vinto niente nella felice, sono stra-felice, mi sento un’altra“.

The Voice Senior 2025 Patrizia Conte, gli ascolti

Come sempre, The Voice Senior, anche in occasione della finale, ha ottenuto ottimi dati di ascolti. La puntata che ha concluso l’edizione, infatti, ha convinto più di 3,2 milioni di telespettatori, con il 21,9%. Nelle otto puntate, il format ha ottenuto una media di poco superiore ai 3 milioni e mezzo di spettatori, con il 22,97% di share. Un dato, quello della share, leggermente più alto rispetto a quello della passata edizione.