Sabato 12 e domenica 13 aprile si svolge il Gran Premio del Qatar di MotoGP 2025. Il motomondiale, con quella di quest’anno, giunge alla quarta tappa.

MotoGP Qatar 2025, la lotta tra i fratelli Marquez

Il Gran Premio di Qatar della MotoGP si svolge, come sempre, presso il Lusail International Circuit, posizionato nei pressi dell’omonima città, posta a pochi km di distanza dal centro della città Doha.

Il tracciato, lungo poco meno di 5 km e mezzo, conta al proprio interno un lungo rettilineo di oltre un km. L’impianto è stato inaugurato nel 2004 e, da tre anni consecutivi, sorride ai piloti italiani. Nel 2024, infatti, ha vinto Francesco Bagnaia, mentre nel 2023 e nel 2022 hanno alzato le braccia al cielo Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini.

Quest’anno, invece, i grandi favoriti della vigilia sono entrambi spagnoli. Attualmente, la classifica dei piloti è dominata dai fratelli Marquez. Alex è primo con 87 punti, mentre Marc è secondo a quota 86 lunghezze. Terzo il nostro connazionale Francesco Bagnaia, a 75 punti.

Dove vedere la sprint e la gara

Il primo impegno di sabato 12 aprile del Gran Premio del Qatar di MotoGP è previsto alle 14:00, quando prende il via la seconda sessione di prove libere. Esse sono fruibili solamente a pagamento, su Sky Sport MotoGP (canale 208). Poco più tardi, alle 14:35, si entra nel vivo del fine settimana con le qualifiche. Tale appuntamento è proposto in diretta su Sky e in chiaro su TV8.

Infine, la lunga giornata di sabato si conclude alle 19:00 con la Sprint. Essa è formata da soli undici giri ed assegna i primi, importanti punti del weekend. La prova, così come accaduto poche ore prima con le qualifiche, è proposta sia dalla piattaforma satellitare a pagamento che da TV8.

Domenica 13 aprile, invece, si svolge la gara del Gran Premio del Qatar di MotoGP. Le luci verdi del via alla corsa si accendono alle 19:00 ed è visibile, in diretta, su Sky e TV8.

MotoGP Qatar 2025, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Tutte le sessioni del Gran Premio del Qatar del motomondiale sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Attese, inoltre, le incursioni di Rosario Triolo e Mattia Pasini, voci ufficiali della Moto2 e Moto3. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.