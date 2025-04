Si è conclusa con la vittoria di Lorenza Mario l’avventura di Ne vedremo delle belle, nuovo format del sabato sera di Rai 1. Il programma è giunto al termine con una settimana di anticipo, a causa dei bassi ascolti.

Ne vedremo delle belle Lorenza Mario, le sfide della finale

Durante la finale di Ne vedremo delle belle, Valeria Marini ha, in primis, sfidato Carmen Russo nella prova tango, riuscendo a vincere con il risultato di 13 a 10. Laura Freddi, invece, ha sconfitto per 16 a 7 la collega Patrizia Pellegrino nel canto a ostacolo, sulle note di La Bambola di Patty Pravo.

Matilde Brandi, un po’ a sorpresa, ha dominato per 19 a 4 contro Pamela Prati nella manche del musical, che questa settimana era su Flashdance. Veronica Maya ed Angela Melillo si sono confrontate nel burlesque: la vittoria è andata alla prima con il risultato di 15 a 8. Infine, Lorenza Mario ha battuto 18 a 5 Adriana Volpe nel ballo ad ostacoli su Chiamo io chiami tu di Gaia.

Ne vedremo delle belle Lorenza Mario, la classifica

Tutte le concorrenti, al termine delle prove, hanno eseguito una performance loro cavallo di battaglia per accaparrarsi i 5 punti bonus dei giudici Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Colei che ne ha approfittato è Carmen Russo, che ha gonfiato il proprio punteggio con ulteriori quindici punti, divenendo la vincitrice della serata.

Questa, invece, la classifica generale dello show, frutto del totale dei voti dei giudici nelle precedenti puntate e del pubblico a casa tramite i social:

Lorenza Mario; Carmen Russo; Matilde Brandi; Pamela Prati/Laura Freddi (a pari merito); Angela Melillo; Valeria Marini/Veronica Maya (a pari merito); Adriana Volpe; Patrizia Pellegrino.

Lorenza Mario, dunque, è la vincitrice di Ne vedremo delle belle. I 20 mila euro di montepremi sono donati ad Una, Nessuna e Centomila, fondazione che combatte contro la violenza sulle donne.

Un esperimento televisivo fallito per Carlo Conti

Con Ne vedremo delle belle, dunque, giunge al termine l’esperimento, che si può dire fallito, di Carlo Conti. Il conduttore, commentando la chiusura anticipa a La Presse, ha sottolineato: “Il format non ha carburato, è mancato l’aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c’è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco“.

In realtà, lo show ha mostrato di avere evidenti limiti sin dalla prima puntata e non è stato fatto abbastanza per provare a risolverli, concentrandosi solamente sui tentativi di far salire la tensione fra le protagoniste (ad esempio con l’urna contenente i messaggi anonimi, che però non ha dato i frutti sperati). Il risultato, per Carlo Conti, è un flop sia nei contenuti che negli ascolti e tale fatto è decisamente sorprendente, considerando che arriva a poche settimane di distanza dai record Auditel del Festival di Sanremo.

Come se non bastasse, il presentatore, anche a causa dell’impegno con Ne vedremo delle belle, ha rinunciato a condurre la cerimonia di consegna dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano il cui valore culturale è senz’altro indiscutibile. Per Carlo Conti, insomma, si tratta senza dubbio di un passo falso.