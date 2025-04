Stasera in tv mercoledì 16 aprile 2025. Su Rai2, la fiction Mare fuori 5, con Maria Esposito. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 16 aprile 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Mare fuori 5, con Maria Esposito. Due episodi: il primo s’intitola, “Ad ogni costo”. Rosa (Maria Esposito) e Sofia fanno i conti con le conseguenze del passato che torna. Cardio, con l’aiuto di Alina, Pino e Beppe, tenta un piano per risolvere una difficile propaganda” che illustra come, nella storia, situazione. Micciarella è in crisi e Massimo cerca di aiutarlo. La sorte di Teresa è incerta. A seguire, “Le seconde occasioni”. Nonostante siano chiusi in isolamento, Samuele e Federico continuano ad esercitare la loro influenza. Rosa affronta un momento doloroso e riemerge una verità che qualcuno ha provato a seppellire. Una ragazza misteriosa si aggira per i vicoli di Napoli.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Due gemelli, Paolo e Luca, che vogliono separarsi: uno riscatterà la parte di casa dell’altro e poi ognuno per la sua strada. Ma Paolo sparisce prima di firmare l’atto dal notaio. Che cosa è successo? Federica Sciarelli torna ad occuparsi stasera del caso dei 57enni fratelli Filippini di Abbiategrasso (Milano).

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè presenta il documentario “Arte e propaganda” che illustra come, nella storia, gli artisti abbiano collaborato con i loro mecenati per influenzare l’opinione pubblica. E dal XIX secolo, alcuni, come Banksy, si sono posti in opposizione.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. “Prima il piano di riarmo: cambia nome e diventa ‘Pronti per il 2030’. Poi l’esercito dei volenterosi che cambia nome e diventa ‘forza rassicurante’. Ma se cambiassimo direttamente nome all’Europa e la chiamassimo manicomio?”: parola di Mario Giordano, pronto per una nuova puntata del suo talk.

Su Canale 5, alle 21.20, la 2° puntata della fiction, Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada, Marco Bonini. I genitori di Camilla procedono nelle indagini su binari opposti. Lavinia (Vanessa Incontrada) cerca di comprendere il rapporto tra sua figlia e Kevin, avvicinandosi al mondo del ragazzo senza pregiudizi, anche a costo di tradire la fiducia del marito Matteo (Marco Bonini).

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Questa sera la quarta e ultima puntata del programma di Aldo Cazzullo dal titolo “Il grande romanzo della Bibbia”. Si conclude il viaggio tra le pagine del testo sacro per raccontarne gli eventi e i risvolti che possono avere sulla nostra vita.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Uefa Champions League: Real Madrid-Arsenal. Il Real Madrid allenato da Carlo Ancellotti affronta l’Arsenal di Mikel Arteta per la gara di ritorno valido per i quarti di finale. La vincente di questa fase approderà alle semifinali in programma nei giorni 29/30 aprile e 6/7 maggio.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Al via l’11° stagione. Come consueto tre coppie di single, abbinati tra loro dagli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto, s’incontrano all’altare per la prima volta. Sarà amore a prima vista?

I film di questa sera mercoledì 16 aprile 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film biografico del 2022, di Kasi Lemmons, Whitney – Una voce diventata leggenda, con Naomi Ackie. Dai primi successi nella seconda metà degli Anni 80 alla morte improvvisa a 48 anni nel 2012, la carriera tra luci e ombre di Whitney Houston (Naomi Ackie), superstar del pop americano che ha lasciato un segno anche sul grande schermo con il film “The Bodyguard” e “Uno sguardo dal cielo”.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2010, di Doug Liman, Fair Game, con Naomi Watts, Sean Penn, Ty Burrell. Valerie lavora alla Cia. Quando suo marito Joseph scrive un articolo contro l’amministrazione Bush, lei finisce nel mirino dei superiori. Carriera e matrimonio sono in pericolo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2017, di Matthew Vaughn, Kingsman – Il cerchio d’oro, con Colin Firth, Taron Egerton. Eggsy (Taron Egerton), un anno dopo aver sconfitto Richmond Valentine, vive nella casa del defunto mentore Harry Hart, da cui ha ereditato la posizione di Galahad all’interno della Kingsman. Intanto una nuova minaccia incombe sull’organizzazione, finita nel mirino di un potente cartello della droga.

Su Iris, alle 21.15, il film di guerra del 1979, di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, con Marlon Brando. Durante la guerra del Vietnam, un ufficiale americano è incaricato di uccidere un colonnello disertore che, in preda alla follia, vive circondato da un esercito personale.

Stasera in tv mercoledì 16 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film poliziesco del 2020, di Malik Vitthal, Body Cam, con Mary J. Blige. La veterana Renee indaga sull’omicidio di un collega. La donna scopre una figura misteriosa nel filmato della body cam e sospetta che qualcosa di soprannaturale stia prendendo di mira i poliziotti della sua unità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Sam Taylor-Johnson, Back to Black, con Marisa Abela, Jack O’Connell. Uno sguardo inedito sulla rapida ascesa della cantante Amy Winehouse e sul suo rivoluzionario album, Back to Black, ispirato alla tumultuosa relazione con Blake Fielder-Civil.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2023, di Antonio Pisu, Nina dei lupi, con Sara Ciocca. Una tempesta solare ha reso vano l’uso degli apparecchi elettronici sul pianeta. In un paese sulle montagne vive la dodicenne Nina, che non va a scuola, non parla con nessuno ed è ritenuta una strega, finché…