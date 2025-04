Giovedì 17 aprile, su Food Network, prende il via il programma Dolci di notte. La rete tematica dedicata alla cucina, visibile sul canale 33 del digitale terrestre, propone la trasmissione dalle ore 22:00.

Dolci di notte, chi sono i conduttori

Dolci di notte, novità dei palinsesti primaverili di Food Network, è realizzato dalla società Casta Diva, che lo ha prodotto per conto della Warner Bros. Discovery. La rete, in occasione della prima edizione del format, propone, ogni settimana, due appuntamenti dalla durata di circa mezz’ora ciascuno, nella giornata del giovedì.

Al timone di Dolci di notte vi è una inedita coppia, almeno dal punto di vista televisivo. Essa è composta da Fabio Esposito e Riccardo Cannavino. Il primo è un imprenditore e conduttore, che in carriera ha lavorato, in varie occasioni, anche per la TV di Stato. Il secondo, invece, è un noto pastry chef originario della Campania, dove è conosciuto con il soprannome di Zio Rocco.

Come funziona la trasmissione

L’idea alla base di Dolci di notte è la sfida fra alcune delle migliori pasticcerie della Campania che rendono disponibili i loro prodotti anche nelle fasce notturne. I padroni di casa selezionano due posti in varie località della regione, da Napoli a Castellammare di Stabia, passando per i paesi vesuviani.

Al loro fianco, i conduttori possono contare sul sostegno dei nottambuli, ovvero coloro che abitualmente consumano i cibi negli orari notturni. Essi, all’interno di ogni negozio, gustano tre prodotti: il primo scelto da Fabio Esposito, il secondo selezionato da Riccardo Cannavino e il terzo, un cavallo di battaglia individuato dal locale stesso. Alla fine, gli assaggiatori votano le varie attività commerciali e quella che ha ottenuto il punteggio più alto ottiene la vittoria.

Tutte le puntate, subito dopo la messa in onda televisiva, sono fruibili in streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Dolci di notte, le dichiarazioni dei conduttori

Alla vigilia di Dolci di notte, i conduttori Esposito e Cannavino hanno rilasciato una intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. A tal proposito, i padroni di casa hanno confessato: “L’idea è un’evoluzione dei locali che negli Anni 80 restavano aperti fino a notte fonda per proporre spuntini ai giovani che uscivano dalle discoteche o dai concerti. Oggi, soprattutto al Sud, ci sono pasticcerie che alla sera accolgono famiglie per degustare piccoli lievitati artigianali e noi li andiamo a scoprire. Il dolce più richiesto? Il cornetto, farcito con la crema o con il cioccolato”.