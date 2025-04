Giovedì 17 aprile, Sky Uno manda in onda un nuovo appuntamento di Pechino Express 2025. Quella odierna è la settima tappa dello show, Sky Original prodotto dalla Endemol Shine Italia.

Pechino Express 17 aprile, ultima tappa in Thailandia

La settima puntata di Pechino Express 2025 è guidata, come sempre, da Costantino Della Gherardesca, che dà il via alla gara e che attende gli sfidanti sia al Libro Rosso che al Tappeto Rosso finale. Nel mezzo, per spiegare le varie prove alle quali devono sottoporsi i giocatori, c’è l’inviato Fru.

La tappa odierna è la quarta ed ultima ad essere ambientata in Thailandia. Per tale motivo, la gara entra nel vivo: i viaggiatori, infatti, devono cercare di dare il tutto per tutto per riuscire ad arrivare alla prossima puntata, che sarà la prima in Nepal, ultimo paese ad essere interessato dall’edizione.

Le coppie mixate tra loro

La puntata del 17 aprile di Pechino Express, sin dal suo inizio, rompe gli equilibri già fragili creati nel corso delle precedenti settimane. Le coppie, infatti, sono mischiate fra loro. Coloro che hanno il compito di decretare le nuove unioni sono il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato Fru.

Tale colpo di scena è destinato a creare non poche difficoltà ai concorrenti, che si ritrovano costretti a mettere da parte le divergenze passate e a gareggiare senza il proprio compagno d’avventura. La tappa odierna è lunga 228 km. La partenza è situata a Tha Thon e da qui, dopo ricerche di passaggi e prove, devono raggiungere Baan Jator.

Nel villaggio è presente il Libro Rosso, mai come questa settimana fondamentale: al termine di un’estenuante salita con temperatura e umidità proibitive, i viaggiatori possono firmarlo soltanto una volta arrivati entrambi i componenti della formazione originale.

Infine, nel corso della puntata di oggi di Pechino Express, gli sfidanti riprendono la loro corsa fino al Tappeto Rosso finale, posto a Chiang Rai.

Pechino Express 17 aprile, le coppie

Al termine della corsa, la coppia arrivata per prima al traguardo è la vincitrice della puntata. Per tale motivo, deve decidere quale coppia eliminare fra quelle arrivate ultime e penultime. La busta nera, infine, decreta se la tappa è eliminatoria o meno.

Di seguito l’elenco delle coppie al via durante la nuova puntata dello show: