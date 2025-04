Il Serale di Amici è proseguito, con un nuovo appuntamento, sabato 19 aprile, rigorosamente su Canale 5. Al timone dello show c’è Maria De Filippi. Essa guida la sfida fra le tre squadre, capeggiate rispettivamente da Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Rudy Zerbi-Alessandra Celentano e Deborah Lettieri-Anna Pettinelli.

A giudicare l’esito di ogni manche ci sono i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Durante la serata odierna si svolge una doppia eliminazione. Ospite della puntata è Giordana Angi.

Serale Amici 19 aprile, la prima manche

La puntata del 19 aprile del Serale di Amici è iniziata con il consueto ingresso dei giudici. Il controllo del gioco, nella prima manche, è affidato a Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, che sfidano Anna Pettinelli-Deborah Lettieri. Solita gag stucchevole sulla “Petti-rana”, poi si entra finalmente nel vivo.

Alessia sfida Nicolò. Vince giustamente la ballerina: il cantante ha fatto, forse, una delle performance peggiori da quando è iniziato il Serale. Si prosegue con un guanto di sfida tra Chiara e Francesca, basato sullo charme. Malgioglio subito obietta: per lui, la prova non ha senso, in quanto lo charme è “soggettivo”. Dopo le esibizioni, Malgioglio si rifiuta di votare, facendo andare su tutte le furie Celentano, che attacca: “Se non riesci a giudicare, che ci fai qui?“. Alla fine, prova annullata.

Alessia, con un passo a due, affronta TrigNO. Vince la prima, che dunque concede a Zerbi-Celentano il trionfo della prima manche. Al ballottaggio tutti i componenti del team sconfitto, ovvero TrigNO, Francesca e Nicolò. Quest’ultimo è salvo. Gli altri tornano sul palco. La prima eliminata è Francesca, che però riceve un’offerta di lavoro da due compagnie, una italiana e una di Budapest.

Guanto di sfida tra prof

La serata del 19 aprile di Amici procede con il guanto di sfida fra i prof, chiamati questa settimana a ballare (e cantare) le canzoni della loro vita. Lo-Cuccarini puntano su Mambo salentino. Celentano-Zerbi propongono un musical, nel quale il prof si trasforma da allievo negato a campione della danza. La vittoria, però, va ad una scatenata Anna Pettinelli con Deborah Lettieri, che hanno portato il can can.

Si torna alla gara. Celentano-Zerbi affrontano ancora Lettieri-Pettinelli. Si parte con Antonia, che canta Senza fine, contro TrigNO e Nicolò, che duettano in un omaggio a Raffaella Carrà. Il punto va alla cantante. Nicolò si riscatta subito battendo Chiara. Lo scontro decisivo è fra Jacopo Sol e Nicolò. Ha la meglio il primo, che concede il trionfo ancora a Zerbi-Celentano. Al ballottaggio vanno Nicolò e TrigNO. Il primo candidato all’eliminazione è proprio TrigNO.

Serale Amici 19 aprile, la terza ed ultima manche

Il Serale di Amici del 19 aprile si avvia alla conclusione con la terza ed ultima manche. Zerbi-Celentano sfidano Lo-Cuccarini. La prima prova è fra Alessia, che danza sulle note di Guarda che luna, e Senza Cri. Vince la ballerina.

Guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano sull’hip hop commerciale fra Daniele e Francesco. Ha la meglio il primo. Terza vittoria su tre per Zerbi-Celentano, mentre Senza Cri e Francesco vanno al ballottaggio. La prima va a rischio eliminazione.

Maria De Filippi riaccoglie TrigNO, che affronta Senza Cri. Uno di loro, fra poco, sarà eliminato. Dopo le performance, si torna in casetta, dove è comunicato l’esito. I giudici hanno eliminato Senza Cri. La puntata termina con Giordana Angi, che canta Strade.