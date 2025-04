Fra le novità dei palinsesti estivi di Rai 2 c’è, sicuramente, l’arrivo di Milo Infante in prima serata con un format tratto da Ore 14. Uno show, quest’ultimo, visibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio della seconda rete della TV di Stato.

Ore 14 prima serata, l’annuncio dalle pagine social del programma

Ad annunciare l’arrivo del nuovo format di Rai 2 è stato lo stesso Milo Infante. Il giornalista, in un breve video pubblicato sui suoi profili social, ha affermato: “Sono anni che qualcuno di voi chiede quando andremo in onda in prima serata. Astrattamente, dovremo debuttare il 12 giugno“. Al suo fianco, il padrone di casa, durante il filmato, scherza con alcuni degli ospiti fissi da sempre presenti ad Ore 14, fra cui Monica Leofreddi e Roberta Bruzzone.

La trasmissione, che dovrebbe intitolarsi Ore 21 (anche se non ci sono ancora conferme in tal senso), dunque, dovrebbe debuttare giovedì 12 giugno, in prima serata su Rai 2. Salvo improvvise modifiche di programmazione tv, l’edizione dovrebbe essere composta da quattro puntate, visibili per altrettante settimane. L’ultimo appuntamento, dunque, dovrebbe essere proposto il 3 luglio. Oltre che in televisione, lo show è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.

Come funziona il programma

Non dovrebbero esserci grosse novità nel meccanismo di funzionamento del format. Il programma, così come quello da cui prende spunto, cioè Ore 14, dovrebbe essere incentrato esclusivamente sulla cronaca.

In ogni puntata, con inviati, ricostruzioni ed ospiti, sono analizzati alcuni dei principali casi degli ultimi tempi. Da qualche settimana a questa parte, ad esempio, nel format pomeridiano è dato ampio spazio agli ultimi aggiornamenti sull’omicidio di Chiara Poggi.

Al fianco di Milo Infante, per affrontare tematiche molto importanti come quelle delle violenze di genere e di disagio giovanile, è lecito immaginare la conferma di tutti (o quasi) i volti già noti di Ore 14, a partire dalla criminologa Roberta Bruzzone e dalla conduttrice Monica Leofreddi.

Ore 14 prima serata, un esperimento per l’autunno?

L’arrivo di Ore 14 in prima serata è una logica conseguenza degli ottimi risultati che il programma sta ottenendo tutti i giorni, nel pomeriggio di Rai 2. Dopo una partenza in sordina, edizione dopo edizione lo show è cresciuto in qualità e popolarità. Nelle ultime settimane ha superato non di rado la soglia del milione di telespettatori intrattenuti, con oltre il 10% di share.

L’avventura estiva potrebbe essere un banco di prova in vista dell’autunno. Qualora gli ascolti dovessero premiare Infante e la sua squadra, è lecito immaginare che la Rai possa riconfermare l’appuntamento in prima serata anche al ritorno dalle vacanze estive.