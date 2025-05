Mercoledì 7 maggio inizia l’Isola dei Famosi 2025. La prima puntata del reality show è in onda, rigorosamente su Canale 5, dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Isola dei Famosi 2025, il trio di padroni di casa

Al timone dell’Isola dei Famosi 2025 c’è un volto nuovo, almeno per quanto riguarda l’intrattenimento della rete ammiraglia del Biscione. Stiamo parlando di Veronica Gentili, attuale padrona di casa de Le Iene e con alle spalle una lunga gavetta al timone dei talk show di Rete 4.

Volto nuovo anche per quel che concerne l’inviato. Colui che ha il compito di fare le veci della conduttrice in Honduras, spiegando le varie prove e moderando i dibattiti dalla Palapa, è Pierpaolo Pretelli.

Conosce molto bene lo show, invece, Simona Ventura, che dopo averlo condotto ed aver partecipato come concorrente torna all’Isola dei Famosi nell’inedito ruolo di opinionista in studio.

Confermata la location dell’Honduras

L’Isola dei Famosi, con l’edizione 2025, si conferma essere uno dei titoli di intrattenimento più longevi della televisione italiana. Quella al via oggi, infatti, è la diciannovesima edizione, la decima da quando la trasmissione è proposta sulle reti Mediaset. Il programma è in onda, rigorosamente in diretta, dallo Studio 20 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Nessuna novità neanche per quel che concerne la location scelta per ospitare i naufraghi. Questi ultimi dovranno passare alcune settimane nei meravigliosi atolli di Cayos Cochinos, in Honduras, che accoglie il format per l’undicesima volta consecutiva.

Isola dei Famosi 2025, il cast

Il cast di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 è decisamente interessante, soprattutto perché vi sono vari volti noti che mai prima d’ora avevano preso parte a reality.

A tal proposito, Mediaset ha guardato al settore della politica, assoldando come naufraghi Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. Il primo è un noto giornalista ed ex deputato, nonché fondatore del Popolo della Famiglia. Il secondo, invece, ha un passato da inviato a Le Iene e fino all’anno scorso è stato un eurodeputato, eletto con il Movimento 5 Stelle.

Altri debuttanti nei reality sono la giovane Chiara Balistreri (in passato vittima di stalking e violenze), l’ex ballerino di Amici Nunzio Stancampiano, gli attori Loredana Cannata (nel cast di Diamanti), Mirko Frezza, il cantante Angelo Famao e il comico Omar Fantini. Molto attesa anche Camila Giorgi, ex tennista.

Vi sono, poi, concorrenti già esperti nei reality. In tale gruppo rientrano Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli e Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Spazio, infine, a Teresanna Pugliese (ex Uomini e Donne) e Paolo Vallesi, che nel 2005 aveva già gareggiato ne La Talpa.