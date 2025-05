Venerdì 9 maggio inizia il Giro d’Italia 2025. Così come accaduto negli ultimi anni, la sempre molto attesa corsa rosa è in onda, in diretta, sia sulle reti Rai che su Eurosport.

Giro d’Italia 2025, la partenza in Albania

Il Giro d’Italia 2025 è la 108esima edizione della manifestazione ciclistica più importante del nostro paese. In totale, la gara è composta da ventuno tappe, in onda per altrettante giornate, eccezion fatta per il 12, il 19 e il 26 maggio, quando i corridori rispettano il cosiddetto giorno di riposo.

Il via alla competizione è dato dall’Albania, dove sono ambientate le prime tre corse, che toccano città importanti come Durazzo, Tirana e Valona. In seguito, dal basso verso l’alto, la carovana del Giro tocca la Puglia, la Basilicata, la Campania, l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, il Piemonte e la Valle D’Aosta. Durante la 14esima tappa, inoltre, è previsto uno sconfinamento in Slovenia.

La tappa finale, in programma il 1° giugno, è lunga 141 km e si svolge per intero nell’area che circonda la capitale Roma.

L’offerta della Rai

In chiaro, il punto di riferimento per vedere in diretta il Giro d’Italia è la Rai. La TV di Stato, infatti, anche quest’anno manda in onda, in maniera integrale, la competizione.

In tutte le giornate nelle quali si corre, circa quarantacinque minuti prima della partenza, c’è su Rai Sport la rubrica Giro mattina, dove sono fornite tutte le ultime notizie a pochi minuti dalla partenza. Al timone ci sono Tommaso Mecarozzi con Daniele Bennati, affiancati dagli inviati Umberto Martini ed Ettore Giovannelli. A seguire c’è Prima diretta, dalle 12:00 alle 14:00.

A partire da tale orario, il collegamento passa da Rai Sport a Rai 2, che segue il resto della tappa, fino all’arrivo al traguardo. La telecronaca è di Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Fabio Genovesi, supportati dai cronisti in moto Giada Borgato e Stefano Rizzato. Non appena tutti i corridori sono giunti a destinazione, sempre sulla seconda rete della TV di Stato, c’è lo spazio di approfondimento Processo alla tappa, in programmazione per mezz’ora circa, dalle 17:30 alle 18:00. Il conduttore è Alessandro Fabretti, affiancato da Davide Cassani e Daniele Bennati.

Su Rai Sport, dalle 20:00, c’è TGiro, che analizza i risultati della tappa della giornata e che è guidato da Andrea De Luca ed Alessandro Petacchi. Infine, da mezzanotte all’una, spazio a Giro notte, una raccolta dei momenti salienti della corsa del giorno appena concluso.

Per tutta la durata del Giro d’Italia 2025, cambia la programmazione tv di Rai 2. In particolare, giungono al termine i format Ore 14 (che tornerà in prima serata), BellaMa e La Porta Magica.

Giro d’Italia 2025, l’offerta di Eurosport

Il Giro d’Italia 2025 è visibile anche in diretta e a pagamento su Eurosport. La rete propone la corsa in maniera integrale tutti i giorni, sin dalla mattina. Inoltre, nel corso delle giornate sono previsti vari highlights della corsa svolta il giorno prima. Eurosport è visibile su Discovery+, su Sky Sport (sul canale 210) e su DAZN.