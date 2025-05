Venerdì 16 maggio prende il via il weekend di gara del Gran Premio 2025 di Imola di Formula 1. Si tratta del primo appuntamento stagionale ad essere ambientato in Europa.

Formula 1 Gran Premio Imola 2025, le McLaren provano la fuga

Il Gran Premio di Imola 2025 di Formula 1 potrebbe essere molto importante per il proseguo della competizione. Nella classifica piloti, infatti, i due atleti McLaren, ovvero Lando Norris ed Oscar Piastri, stanno tentando già la fuga sugli investigatori.

Il vertice è occupato da Piastri, che ha 131 punti. Segue il compagno di squadra Norris, a 115 lunghezze. Il terzo gradino del podio è occupato da Max Verstappen, fermo a quota 99 punti.

Il Gran Premio di Imola 2025 si svolge presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il circuito è lungo poco meno di 5 km e contiene 19 curve. Si tratta di una delle piste più antiche fra quelle attualmente in uso in Formula 1, essendo stata inaugurata nel 1953.

Fra i protagonisti più attesi ci sono i piloti di casa, ovvero Charles Leclerc e Lewis Hamilton per le Ferrari e il giovane Kimi Antonelli della Mercedes.

Dove vedere le qualifiche e la gara

Così come accade per tutti i Gran Premi, anche quello di Imola di Formula 1 è visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Si parte il 16 maggio, quando si disputano le prime due prove libere, in calendario alle 13:30 e alle 17:00. Esse sono trasmesse solamente su Sky Sport Formula 1 (canale 208), così come la terza prova libera, al via alle 12:30 di sabato 17 maggio.

In tale data, il fine settima con la Formula 1 entra nel vivo alle 16:00. Le monoposto, infatti, scendono in pista con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile nelle qualifiche. Esse dovrebbero terminare alle 17:15 circa e sono inserite nella programmazione tv di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Formula 1 e in chiaro su TV8.

Il fine settimana di Formula 1 giunge al termine domenica 18 maggio. Alle 15:00, sia Sky che TV8 offrono al pubblico, in diretta, la gara.

Formula 1 Gran Premio Imola 2025, i telecronisti

Tutte le sessioni del weekend di Formula 1 sono commentate dallo storico duo composto da Carlo Vanzini e Marc Genè, da anni voci italiane del mondiale. Essi, al loro fianco, possono contare sul sostegno di Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli, che realizzano delle analisi tecniche. Ai box c’è Mara Sangiorgio, che intercetta i protagonisti e raccoglie le indicazioni delle scuderie. Infine, gli spazi di approfondimento che precedono e seguono gli appuntamenti sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.