Domenica 18 maggio, Canale 5 manda in onda la finale di Amici 24. Il talent, guidato da Maria De Filippi, giunge all’ultimo appuntamento e sono cinque gli allievi ancora in corsa per la vittoria. Per il canto vi sono TrigNO ed Antonia, mentre per il ballo ci sono Daniele, Francesco ed Alessia.

Nella serata, gli artisti si sfidano in dei faccia a faccia eliminatori, i cui esiti formeranno la classifica definitiva. Il vincitore definitivo porta a casa il montepremi di 150 mila euro. I trionfatori di categoria, ovvero di canto e di ballo, vincono 50 mila euro.

A decretare i vari vincitori vi è il pubblico a casa, tramite televoto. Confermati, comunque, i tre giudici del Serale, cioè Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus. I professori che hanno ancora delle chance di vittoria sono Rudy Zerbi con Alessandra Celentano ed Anna Pettinelli con Emanuel Lo. Rimaste senza allievi Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini. Ospiti della finale di Amici 24 sono Sarah Toscano (vincitrice l’anno scorso), Carl Brave e Federica Brignone.

Amici 24 finale, inizia la diretta

Prende il via la finale di Amici 24. Dopo i saluti di rito, entrano in studio i giudici, che effettuano dei saluti di rito (quelli di Amadeus, in realtà, hanno il sapore di un addio). Poi è dato il benvenuto ai cinque finalisti, accolti da Sarah Toscano, vincitrice della passata edizione, che riconsegna simbolicamente alla produzione il trofeo.

La prima manche è dedicata ai tre ballerini: al termine della prova, uno sarà eliminato. Ballano, in ordine, Alessia, Daniele e Francesco. Dopo ogni performance, i concorrenti rispondono alle domande dei giornalisti presenti in studio.