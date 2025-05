Non c’è pace per L’Isola dei Famosi 2025, che anche nella terza puntata ha dovuto fare i conti con la piaga dei ritiri. Altri tre concorrenti, infatti, hanno abbandonato volontariamente la trasmissione.

L’Isola dei Famosi 2025 terza puntata, Veronica Gentili contro Nunzio e Spadino

In primis, alla terza puntata de L’Isola dei Famosi 2025 non ha partecipato l’ex tennista Camila Giorgi. Quest’ultima, con un collegamento video, ha spiegato di dover necessariamente lasciare il programma a causa di alcuni problemi che hanno colpito la sua famiglia, in Argentina.

Decisamente differente, invece, la motivazione che ha spinto al ritiro sia Nunzio che Spadino. Secondo quanto sostiene la produzione, infatti, i due avrebbero chiesto, nella notte precedente alla puntata, del cibo, minacciando in caso contrario di lasciare lo show.

Tale situazione non è affatto piaciuta alla conduttrice Veronica Gentili, che, sempre più a suo agio nel ruolo di padrona di casa del reality, ha sentenziato: “Questa è l’ennesima trasgressione del patto che avete fatto con me e con il pubblico. Questo non è un albergo, noi non tratteniamo nessuno e L’Isola non fa mai dei prigionieri“.

A Spadino, che ha accusato lo show di voler fare “audience su di lui“, la conduttrice ha prontamente risposto: “Non facciamo un grande audience dicendo che sei andato nella cabina a chiedere da mangiare. Mi dispiace dirtelo così, non avrò un picco di ascolti per questo“.

Loredana contro Mirko

Nel corso della terza puntata de L’Isola dei Famosi 2025 è proposto un focus sullo scontro, verificatosi in settimana, fra gli attori Loredana Cannata e Mirko Frezza. Quest’ultimo, senza usare mezzi termini, ha ammesso di mal sopportare la collega naufraga, di cui spesso e volentieri si dimentica anche il nome, per poi aggiungere: “Non posso stare con una persona che pensa che un animale valga più di un essere umano“.

Lei, dopo aver negato tali affermazioni, ha accusato l’interprete di essere scappato dal confronto e di aver avuto un atteggiamento minaccioso. Il loro confronto ha diviso il resto dell’Isola: per Adinolfi, seppur con modi discutibili, Frezza ha sollevato “un tema esistente nell’edizione“. Non è d’accordo Dino Giarrusso, che sentenzia: “Loredana non mangia i pesci, non limita la nostra libertà e noi non dobbiamo limitare la sua“.

L’Isola dei Famosi 2025 terza puntata, chi in nomination

Dopo una prova ricompensa che ha premiato il gruppo dei Senatori, nella terza puntata del programma Omar Fantini ha vinto la prova leader, conquistando così l’immunità. Veronica Gentili, nella diretta, ha rivolto un appello a tutte le istituzioni per aiutare la popolazione civile di Gaza.

Poi, ha comunicato ai concorrenti l’eliminazione dei due gruppi: da oggi, conviveranno tutti sullo stesso atollo. Infine, si sono svolte le nomination. A rischio eliminazione sono finite Patrizia Rossetti ed Alessia Fabiani. A loro si unisce Mirko Frezza, selezionato direttamente dal leader.