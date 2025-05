“Questo non è un palinsesto, ma un accanimento terapeutico“. Con la solita ironia tagliente, Rosario Fiorello, nel nuovo Radio 2 Radio Show La Pennicanza, ha utilizzato queste parole per lanciare le varie repliche estive delle fiction Rai, che anche quest’anno abbondano.

Fiction Rai repliche estive, si parte con Le Indagini di Lolita Lobosco e Don Matteo 13

Con l’arrivo della bella stagione, dunque, la Rai decide di trasmettere, in alcune delle proprie prime serate, le repliche di varie fiction che hanno ottenuto grande successo negli ascolti in autunno.

A tal proposito, l’estate, almeno dal punto di vista della televisione, è iniziata con l’arrivo di maggio. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, la domenica, in prima serata, è possibile rivedere la terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, serie poliziesca con protagonista Luisa Ranieri.

Al termine, sempre la domenica, gli appassionati possono rivedere all’opera Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna, personaggio principale di Makari. Infatti, sono in programma le repliche della terza stagione, proposta in prima visione fra il febbraio e il marzo del 2024.

Fiction Rai repliche estive, gli altri titoli della domenica

Le repliche estive delle fiction Rai tengono compagnia al pubblico anche la domenica in prima serata. Il punto di riferimento, per il resto della bella stagione, è Imma Tataranni Sostituto Procuratore. La serie con Vanessa Scalera è in onda con la riproposizione sia della seconda che della terza stagione, visibili per tutto il mese di luglio e di agosto.

Altra giornata occupata dalle repliche estive è quella del lunedì. Stando a ciò che comunicano al momento i listini di Rai Pubblicità, ad agosto torna nei palinsesti di Rai 1 la seconda stagione di Blanca, serie che segue le vicende dell’omonima protagonista che ha il volto di Maria Chiara Giannetta.

Tutti i titoli del giovedì

Infine, altre repliche estive delle fiction Rai sono visibili nella prima serata del giovedì. Si parte il 22 maggio, data dalla quale è possibile rivedere le puntate della tredicesima stagione di Don Matteo. Si tratta del capitolo durante il quale Terence Hill, storico interprete di Don Matteo, lascia la serie ed è sostituito da Raoul Bova.

Da giovedì 7 agosto, invece, Rai 1 trasmette gli appuntamenti in replica della seconda stagione di Un Professore, con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi.

Chi sperava di riuscire a vedere qualche produzione inedita in estate, insomma, sicuramente rimarrà deluso: la bella stagione, anche quest’anno, rischia di essere dominata dalle repliche.