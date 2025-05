Dopo gli ottimi risultati ottenuti dai nostri portacolori agli Internazionali di Roma, il tennis torna grande protagonista. Domenica 25 maggio, infatti, prende il via il Roland Garros 2025.

Roland Garros 2025, al via il secondo slam della stagione

Il Roland Garros 2025 è il secondo slam della stagione. Il primo, ovvero gli Australian Open, hanno sorriso al nostro paese: la vittoria, infatti, era andata a Jannik Sinner.

Il Roland Garros si tiene a Parigi ed è il massimo torneo di tennis al mondo su terra battuta. Il 25 maggio, la competizione prende il via con il primo turno, che prosegue al 28 maggio. In seguito, il calendario propone il secondo turno e, dal 30 maggio, il terzo turno.

Il 1° e il 2 giugno si entra nel vivo con gli ottavi di finale. Il 3 e il 4 giugno si svolgono i quarti di finale, mentre le semifinali del 5 e del 6 giugno individuano i giocatori che si contendono la vittoria del torneo. Il 7 giugno si svolgono la finale femminile e quella del doppio maschile. L’8 giugno, invece, sono eletti i campioni del circuito maschile e del doppio femminile.

Occhi puntati su Jannik Sinner e Jasmine Paolini

Le speranze italiane, al Roland Garros 2025, sono riposte su Jannik Sinner. Il tennista, primo nel ranking, dopo alcuni mesi di stop è tornato in attività agli Internazionali, venendo sconfitto solo in finale da Carlos Alcaraz. Proprio quest’ultimo, vincitore lo scorso anno del torneo, è il tennista favorito per lo slam. Un eventuale incrocio fra Sinner ed Alcaraz è possibile solo in finale.

Nel circuito femminile, invece, gli occhi sono puntati su Jasmine Paolini. Quarta nel ranking, è reduce da un anno eccezionale. Nel 2024 è arrivata in finale sia del Roland Garros che di Wimbledon, tuttavia perdendole entrambe. In estate, proprio a Parigi, ha vinto la storica medaglia d’oro olimpica, nel doppio con Sara Errani. Poche settimane fa, invece, ha trionfato negli Internazionali di Roma.

Roland Garros 2025, tutti i match su Discovery+

Tutte le partite del Roland Garros 2025 sono proposte, in diretta, su Discovery+. Gli incontri più importanti e con gli italiani protagonisti sono visibili su Eurosport 2 e, dalle 17:45 circa, subito dopo la fine del Giro d’Italia, anche su Eurosport 1.

Le due reti sono fruibili anche dagli abbonati di DAZN e da quelli di Sky, tramite il canale 210 e 211. Molto folto il cast di telecronisti: fra gli altri, ci sono Riccardo Bisti, Gianmario Bonzi, Andrea Campagna, Mario Castelli e Simone Eterno. Fra i commentatori tecnici, invece, spiccano Paolo Canè, Lorenzo Cazzaniga e Roberta Vinci.