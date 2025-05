Sono passate solo poche settimane dall’inizio de L’Isola dei Famosi 2025, ma a causa dei ritiri del cast originale rimangono, oramai, pochi elementi. Mai come quest’anno, infatti, il format è alle prese con la debacle di partecipanti.

L’Isola dei Famosi 2025 ritiri, anche Carly Tommasini abbandona

L’ultimo ritiro da L’Isola dei Famosi 2025 è avvenuto durante la diretta di mercoledì 28 maggio, in prima serata su Canale 5. La conduttrice Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura, si è collegata con Carly Tommasini, giovane concorrente che, qualche ora prima, ha lasciato l’isola per recarsi in un centro medico. Gli accertamenti hanno svelato la presenza di un serio problema di salute, che l’ha costretta ad abbandonare lo show.

Cinque giorni prima, durante la striscia del daytime che tutti i giorni aggiorna il pubblico su ciò che avviene in Honduras, anche Antonella Mosetti, una delle concorrenti più attese alla vigilia, ha scelto la strada del ritiro, parlando di “vicissitudini fisiche e mentali“.

L’Isola dei Famosi 2025 ritiri, gli altri abbandoni

Per quanto riguarda i ritiri, però, è la terza puntata ad essere stata la peggiore per L’Isola dei Famosi. Ben tre partecipanti, durante la diretta, hanno lasciato lo show. In primis Camila Giorgi, ex tennista molto nota, che ha spiegato di dover lasciare a causa di alcuni gravi problemi famigliari. Poi sono usciti dal format, fra l’altro con polemiche annesse con la conduttrice, i giovani Spadino e Nunzio Stancampiano, molto provati specie dalla fame. Infine, i primissimi ad aver lasciato lo show sono stati Angelo Famao e Leonardo Brum.

Il fenomeno dei ritiri è senza dubbio penalizzante per la trasmissione. Il continuo valzer di concorrenti, infatti, impedisce la formazione di dinamiche interessanti ed appassionanti, con conseguenze spiacevoli negli ascolti, che infatti continuano a scendere. La puntata del 28 maggio ha convinto poco più di 1,7 milioni di spettatori, con il 13,3% di share.

I nuovi ingressi

Nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi, il pubblico a casa ha eliminato, col televoto, Alessia Fabiani, che ha poi rifiutato di stare, da sola, nell’Ultima Spiaggia. Nella Palapa, poi, sono entrati tre nuovi concorrenti, che hanno il compito di provare a riportare un po’ di entusiasmo nel format. Si tratta di Jey Lillo (reduce da Pechino Express), Jasmin Salvati ed Ahlam El Brinis.

Infine, i concorrenti hanno effettuato le nomination. I naufraghi hanno mandato a rischio eliminazione Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi. A loro si è aggiunto Dino Giarrusso, selezionato direttamente dalla leader Teresanna.