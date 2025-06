A partire da lunedì 2 giugno, Sky manda in onda The Walking Dead Daryl Dixon. La serie tv, ennesimo spin off dell’amata The Walking Dead, è trasmessa in prima serata su Sky Atlantic, rete visibile sul canale 111 della piattaforma satellitare.

The Walking Dead Daryl Dixon, regista e dove è girata

Fra le varie società che firmano la realizzazione di The Walking Dead Daryl Dixon vi sono Skybound Entertainment, Valhalla Entertainment, Circle of Confusion ed AMC Studios.

Ideata da David Zabel, si tratta del quinto spin off di The Walking Dead, serie che ha ottenuto un grande successo globale e che ha debuttato nel 2010.

Coloro che firmano la trama sono Jason Richman e David Zabel, mentre la regia è di Daniel Percival e di Tim Southam. Le riprese si sono svolte in Francia, dove è ambientata la produzione.

Sky, in estate, punta ancora sul marchio The Walking Dead. A luglio, infatti, il pubblico italiano può assistere anche ad un altro spin off, ovvero The Walking Dead Dead City.

The Walking Dead Daryl Dixon, la trama

Al centro del racconto vi è Daryl Dixon, amato personaggio della serie madre interpretato da Norman Reedus. Membro originario del gruppo di sopravvissuti di Atlanta (quello guidato da Rick Grimes), nella prima puntata dello spin off a lui dedicato si ritrova, senza sapere come, in Francia.

Il protagonista, infatti, si è svegliato in mezzo al mare ed approda, disidratato ed affamato, nel paese transalpino. Tuttavia, non sa spiegare in che modo sia riuscito ad attraversare l’Oceano e a finire in Europa. Mentre è in cerca di risposte, vaga per lo Stato, dove deve affrontare le insidie sia dei vaganti, che degli altri sopravvissuti.

Spoiler finale

Il personaggio principale, nel titolo, finisce in un’abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (interpretato da Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse. Le sorelle incaricano Daryl di portarlo in salvo e lui, nonostante una iniziale incertezza, alla fine accetta. In cambio, però, chiede alle suore di indicargli la strada più veloce per arrivare all’ultimo porto francese ancora funzionante.

The Walking Dead Daryl Dixon, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv, al via nel nostro paese a partire da lunedì 2 giugno, in prima serata su Sky Atlantic.