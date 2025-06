Lunedì 2 giugno, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata de Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo. Il terzo appuntamento del format è trasmesso in prime time, dalle ore 21:30 circa.

Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo ultima puntata, conduce Vanessa Incontrada

I protagonisti dello show sono gli artisti che compongono Il Volo, trio animato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il programma, firmato da Michele Torpedine e realizzato dalla società Friends TV, si svolge, come accaduto già nelle settimane precedenti, nella suggestiva cornice di Palazzo Te, a Mantova.

Durante ogni appuntamento de Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo hanno partecipato conduttrici differenti. Dopo la partecipazione di Antonella Clerici nel debutto e di Lorella Cuccarini sette giorni fa, la padrona di casa dell’ultima puntata è l’attrice Vanessa Incontrada. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.

Gli ascolti fino a questo momento

Giunge al termine, lunedì 2 giugno, il viaggio di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella storia della musica italiana ed internazionale. Sia da soli che in compagnia di ospiti, infatti, i cantanti firmano le cover di famosissimi brani e cantano le hit del loro repertorio. Ad accompagnarli, come sempre, c’è la musica dal vivo suonata dall’orchestra.

Al momento, le puntate dello show hanno ottenuto buoni ascolti, nonostante il secondo appuntamento ha registrato un vistoso calo. Il debutto, infatti, ha convinto oltre 2 milioni e 600 mila spettatori con il 21,4% di share. Sette giorni fa, invece, il format è sceso al 16,6% di share, con 2 milioni e 100 mila persone interessate.

Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo ultima puntata, gli ospiti

Sono vari gli ospiti che partecipano all’ultima puntata de Il Volo Tutti per uno Viaggio nel tempo. Il trio di artisti si esibisce in compagnia di alcune fra le cantanti italiane più apprezzate, ovvero Giorgia, Arisa ed Alessandra Amoroso, che ha da poco rilasciato l’album intitolato Io non sarei. Calcano il palco, poi, i The Kolors e Brunori Sas, due dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nella lunga lista di ospiti della serata spiccano anche Clara e Mario Biondi, cantautore dall’inconfondibile timbro vocale. Per il mondo del cinema è dato il benvenuto all’attore Beppe Fiorello, protagonista di numerose fiction di successo. Infine, partecipano alla trasmissione anche il violinista Gennaro Desiderio e il flautista Andrea Griminelli.