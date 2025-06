Si intitolano Lui non è un peso e Ancora una volta con sentimento gli episodi di martedì 3 giugno di DOC. La serie, versione statunitense della nostra DOC-Nelle tue mani, è proposta dalle 21:20 circa, su Rai 1.

DOC Lui non è un peso, lontani gli ascolti della serie con Luca Argentero

Le società che curano la realizzazione della fiction sono Fox Entertainment e Sony Pictures Television. Nata da un’idea di Barbie Kligman, le riprese si sono svolte a Minneapolis, dove è ambientata anche la trama.

La prima stagione, che in patria ha debuttato a gennaio su Fox, è composta da dieci appuntamenti, in onda nel nostro paese per cinque settimane. I registi delle puntate sono, fra gli altri, Rebecca Thomas, Russell Lee Fine, Debs Paterson, Nicole Rubio e Michael Goi. La sceneggiatura, invece, è firmata da Hank Steinberg, Judith McCreary, Mark Bianculli e Katie Varney.

Gli ascolti di DOC continuano ad essere molto distanti da quelli della versione italiana. Se le avventure di Luca Argentero e colleghi hanno più volte sfiorato (e talvolta superato) il 30% di share, la serie statunitense, lo scorso 27 maggio, si è fermata all’11,6% con appena 2 milioni di spettatori.

DOC Lui non è un peso, la trama

Durante Lui non è un peso di DOC, Larsen e Sonya lavorano insieme su un caso complesso. Il paziente è Leo, un giovane gravemente malato che non vuole più accettare donazioni di midollo da parte del fratello minore, che deve sopportare gravi effetti collaterali. La mamma, tuttavia, è disperata e chiede aiuto ai medici. Senza più donazioni, infatti, Leo andrà incontro a morte certa.

Ancora una volta con sentimento, la trama

A seguire prende il via l’appuntamento Ancora una volta con sentimento di DOC. In esso, Katie chiede ad Amy di andare a vivere insieme. Al Westside Hospital giunge, intanto, Chloe. La ragazza soffre di un disturbo molto raro, l’insensibilità congenita al dolore. A causa di tale condizione, la degente è in gravi condizioni di salute ma non avverte alcun dolore in quanto non riesce a sentire i sintomi.

DOC Lui non è un peso, il cast

Questo è il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante DOC, in onda il martedì su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.