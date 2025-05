Sabato 24 maggio, in occasione della penultima puntata stagionale di TV Talk, ha partecipato Mara Venier. La conduttrice, nel faccia a faccia, ha parlato del futuro di Domenica In, rivolgendo anche un appello a Fiorello.

TV Talk Mara Venier, le parole per Maria De Filippi

Mara Venier, nell’intervista a TV Talk, ha parlato di vari argomenti. In primis degli ascolti e, a tal proposito, ha dichiarato: “Faccio Domenica In da trent’anni, ma non sono ancora capace di guardare gli ascolti. Ho fatto più ascolti io con Domenica In rispetto a Carlo Conti con Ne vedremo delle belle? Vi giuro che non lo so”. Su Tu Si Que Vales, invece, ha dichiarato: “Io l’ho fatto per qualche anno e sono stata benissimo, lo rifarei. Maria De Filippi è una grande donna“.

In merito a Le Stagioni dell’Amore chiarisce: “L’ho fatto solo perché me lo ha chiesto il mio amico Angelo Mellone. Ho saputo che non si farà più ed è un peccato perché era molto carino”.

Il bilancio dell’ultima edizione di Domenica In

Mara Venier, a TV Talk, ha poi fatto un bilancio dell’ultima edizione di Domenica In: “Il programma mi ha dato tutto, soprattutto l’amore del pubblico. Nella prima edizione dovevo fare solo un gioco, poi hanno indicato me come conduttrice ed io inizialmente non ne avevo intenzione, non mi sentivo all’altezza. Arbore mi ha consigliato di stare in tv proprio com’ero nella vita ed eccoci qua”.

Ancora Venier: “A Domenica In ho una concorrenza molto forte, fra Amici e Verissimo. Quest’anno però è andata meglio dell’anno scorso ed è una cosa incredibile. Nell’ultima puntata ho voluto parlare mio marito, mi sono tenuta tutto dentro per mesi ma non è stato facile. Ho cercato sempre di non far trapelare nulla. Per me è un grandissimo dolore, con il pubblico ho un rapporto diretto, non ho mai nascosto nulla“.

TV Talk Mara Venier, il futuro è ancora nel pomeriggio domenicale di Rai 1

Mara Venier, nel faccia a faccia a TV Talk, ha poi chiarito: “Con gli ospiti non ho mai nulla di preparato, sono molto curiosa, ascolto ciò che mi dicono e da lì faccio le domande. Cerco sempre di capire la persona che ho davanti. Quando faccio Domenica In all’Ariston di Sanremo devo tenere un grande ritmo, perché altrimenti non riesco a far uscire tutti gli artisti. Io conduco e molto spesso sento dietro di me grandi liti“.

Infine, la conduttrice ha parlato del suo futuro, che sarà ancora a Domenica In: “Quello di domenica scorsa è stato una sorta di addio. L’anno prossimo ci sarò, ma non da sola. Cercheremo di fare lo show in un modo più corale, sento l’esigenza di fare qualcosa di diverso. Ho visto che Fiorello lo vuole fare. Io gli faccio un invito: perché aspettare che me ne vado, lo possiamo fare insieme“.