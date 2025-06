L’Isola dei Famosi 2025 raddoppia. Il reality, fino a questo momento in onda il mercoledì, potrà godere, da ora in avanti, di un doppio appuntamento alla settimana.

Isola dei Famosi 2025 raddoppia, dirette il lunedì e il mercoledì

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, infatti, procederà, fino alla finale, con due dirette settimanali. Al confermatissimo appuntamento del mercoledì, collocazione che la trasmissione del Biscione occupa sin dall’inizio dell’edizione, si aggiunge quello del lunedì. Una giornata che, nella stagione televisiva appena conclusa di Canale 5, è stata a lungo occupata da un reality, ovvero il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Per Mediaset si tratta senz’altro di un rischio. Le due dirette, infatti, sono decisamente molto ravvicinate fra loro e ciò potrebbe provocare non pochi problemi nella costruzione degli appuntamenti, soprattutto di quello del mercoledì, che potrebbe soffrire per una carenza di dinamiche.

Il “nodo” Simona Ventura

L’approdo de L’Isola dei Famosi 2025 nella prima serata del lunedì potrebbe essere in qualche modo legato alla fine di Citofonare Rai 2, rotocalco della domenica mattina della seconda rete della TV di Stato.

Come raccontato alcune settimane fa dall’agenzia AdnKronos, infatti, la Rai avrebbe dato il permesso a Simona Ventura di partecipare come opinionista a L’Isola dei Famosi, ponendo però delle condizioni. Una di queste prevedeva proprio la non messa in onda del reality nella giornata del lunedì, in quanto troppo vicino a Citofonare Rai 2, guidato da Simona Ventura e Paola Perego.

Il format di Rai 2 è giunto al termine il 1° giugno scorso e, dunque, sarebbe caduto tale vincolo, permettendo così allo show del Biscione di raddoppiare.

Isola dei Famosi 2025 raddoppia, gli ascolti e quando è prevista la finale

Decisamente non esaltanti, fino ad ora, gli ascolti ottenuti dall’Isola dei Famosi 2025. Al momento, infatti, le puntate trasmesse hanno ottenuto una media pari ad un milione ed 882 mila telespettatori, con una share del 15,61%. Un dato decisamente basso, per una edizione che ha stabilito anche un record negativo. Il debutto, con 2 milioni e 39 mila spettatori e il 18,94% di share, è il meno visto di sempre in termini di telespettatori unici.

Il bilancio Auditel, insomma, non è senza dubbio positivo, ma Mediaset spera di riuscire ad invertire la tendenza grazie al raddoppio. L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi 2025 dovrebbe durare ancora tre settimane. Salvo ulteriori modifiche di programmazione tv, infatti, Pierpaolo Pretelli, Veronica Gentili e Simona Ventura annunceranno il nome del naufrago vincitore il prossimo mercoledì 2 luglio.