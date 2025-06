Sabato 28 giugno, Rai 1 propone Una Voce per Padre Pio 2025. La rassegna, che mischia musica, fede e beneficenza, è visibile dalle ore 21:20 circa.

Una Voce per Padre Pio 2025, alla conduzione confermata Mara Venier

Una Voce per Padre Pio è uno degli appuntamenti estivi più longevi. Quella del 2025, infatti, è la ventiseiesima edizione, per un format che ha preso il via nel 2000, con l’allora conduzione di Pippo Baudo.

Quest’anno, il ruolo di padrona di casa è affidato, ancora una volta, a Mara Venier. La conduttrice è oramai una habitué dello show, che presenta per il quinto anno di fila.

La rassegna musicale si svolge nella centrale Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina, paese che ha dato i natali a San Pio.

La solidarietà e l’impegno sociale al centro della serata

Durante la serata di Una Voce per Padre Pio 2025 è dato ampio spazio alla solidarietà ed agli esempi di impegno sociale. Venier, infatti, dialoga con alcuni dei medici italiani che, nei vari ospedali del nostro paese, hanno curato i piccoli pazienti provenienti dalle zone più difficili del mondo.

Inoltre, nel corso dell’evento, è dato spazio al nuovo progetto umanitario promosso ed organizzato dall’associazione no profit Una voce per Padre Pio. Esso ha come obiettivo quello di far arrivare in Italia alcuni bambini originari dell’Africa ed affetti da malattie cardiache congenite. Una condizione, questa, che nei territori africani costituiscono una delle principali cause di mortalità.

Rai 1, come di consueto, non propone Una Voce per Padre Pio in diretta. L’intera serata, infatti, è stata registrata il 10 giugno scorso. Oltre che in televisione, dal 28 giugno è possibile fruire dello show anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

Una Voce per Padre Pio 2025, il cast

Ampio spazio, durante Una Voce per Padre Pio 2025, lo ha la musica italiana. La piazza canta, in primis, con Serena Brancale e Settembre, ovvero due dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, rispettivamente con le hit Anema e Core e Vertebre.

Vi sono, poi, alcuni fra gli interpreti italiani più apprezzati e conosciuti, come Marco Masini, Anna Oxa, Patty Pravo ed Al Bano. La conduttrice Mara Venier accoglie sul palco anche Orietta Berti, Ivana Spagna e Drupi, oltre a Sal Da Vinci, che dopo il successo di Rossetto e caffè ha rilasciato la nuova canzone L’amore e tu.

Infine, è ospite Simone Grande, vincitore nel 2023 di The Voice Kids e rappresentate del nostro paese al Junior Eurovision Song Contest 2024.