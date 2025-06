La Rai ha presentato i propri palinsesti 2025-2026 e di seguito vediamo le principali novità e conferme relative alle altre reti, quelle non generaliste. Sono vari gli speciali attesi.

Palinsesti Rai 2025-2026 reti non generaliste, l’offerta Rai 4

Iniziando da Rai 4, i palinsesti 2024-2025 hanno come protagonista il format Wonderland. Esso esordisce il 7 ottobre in seconda serata ed è articolato in un magazine settimanale, dedicato al mondo del fantastico e del crime. Dal 29 ottobre al 2 novembre, inoltre, è in onda Wonderland Daily, striscia quotidiana del format incentrata sul Lucca Comics & Games.

Sulla medesima rete sono previsti i passaggi televisivi di vari film di grande interesse, su tutti Everything Everywhere All at Once, pellicola del 2022 e vincitrice di ben sette Premi Oscar.

Cosa andrà in onda su Rai Movie

Su Rai Movie, il 1° ott0bre prende il via la nuova edizione di Movie Mag, magazine dedicato al cinema guidato da Melissa Greco. Il 23 e il 30 novembre sono previsti due speciali, intitolati Speciali Torino Film Festival e dedicati alla 43esima edizione della rassegna cinematografica.

Nel prime time spazio ai film, con un genere alla settimana: la domenica c’è la commedia, seguita dal western e dai film con le grandi star internazionali, in onda il lunedì e il martedì. Il giorno dopo tocca ai film d’autore, mentre il giovedì e il venerdì è la volta del thriller e dei grandi classici. Infine, il sabato è la serata dedicata alle produzioni nostrane.

Dalla collaborazione con Rai Cinema e con i laboratori Rai del Centro Servizi Salario e di via Asiago, questo autunno Rai Movie propone il recupero e il restauro di oltre sessanta cortometraggi d’epoca di Stanlio e Ollio, programmati in alta qualità in access prime time.

Palinsesti Rai 2025-2026 reti non generaliste, il Teatro di Rai 5

Rai 5, anche nei palinsesti 2025-2026, si conferma essere la rete dedicata al grande Teatro. Prevista la messa in onda di numerose opere importanti. Si parte il 25 settembre, quando in prime time è visibile la prima di Peer Gynt di Edward Clug al Teatro alla Scala di Milano. Altri appuntamenti molto importanti sono quelli del 25 ottobre e del 6 dicembre. Nella prima data, alle 21:25, è in onda l’inaugurazione della stagione sinfonica Santa Cecilia. Nella seconda data, invece, c’è Medea di Mario Martone, ovvero la prima del Teatro San Carlo di Napoli.

Il 13 settembre è prevista la messa in onda della finale del prestigioso Premio Campiello. A dicembre, in prima serata, Tullio Solenghi, per la terza volta, dà anima e voce a Gilberto Govi, questa volta essendo regista e protagonista di Colpi di timone.

Su Rai Storia, poi, il 7 ottobre c’è Che magnifica impresa con Mario Sechi, format che mira a raccontare la bellezza italiana. Il 28 novembre, alle 21:10, Umberto Broccoli firma Epoca del Boom, racconto dell’epoca dello sviluppo industriale ed economico italiano. Sulla rete, infine, vi sono numerose riconferme, come Italia Viaggio nella bellezza (dal 17 novembre) e Passato e presente.