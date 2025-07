Una delle principali novità dei palinsesti 2025-2026 di Rai 1 è senza dubbio Bar Centrale, nuovo format di Elisa Isoardi. A margine della presentazione in quel di Napoli del 27 giugno scorso abbiamo incontrato la conduttrice, che rispondendo alle domande della stampa ha fornito qualche dettaglio in più in merito al programma.

Bar Centrale Elisa Isoardi, la volontà di dar vita ad uno show “positivo”

Elisa Isoardi, parlando dell’avventura al via in autunno con Bar Centrale, ha ammesso: “Ritorno in studio e in diretta, in onda il sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00. Sarà una bella avventura, parleremo delle notizie positive che sono passate in secondo piano durante la settimana e saranno poi discusse dalla provincia, ovvero da coloro che le vivono in prima persona. In studio, inoltre, avremo un gruppo di esperti. L’obiettivo è quello di dar vita ad un format sereno, abbracciante ed allegro“.

La difficile sfida del sabato pomeriggio

Isoardi, in merito alla collocazione in palinsesto di Bar Centrale, ha dichiarato: “Sappiamo che il sabato pomeriggio rappresenta una sfida impegnativa, ma è un lavoro bellissimo e noi cerchiamo di dare il meglio, senza guardare i numeri. L’importante è realizzare un programma ben fatto, capace di assolvere la funzione di servizio pubblico e, soprattutto, che sia apprezzato dagli spettatori“.

Elisa Isoardi, rispondendo alle domande della stampa, ha anche spiegato le motivazioni legate al nome del programma, ovvero Bar Centrale: “Abbiamo deciso di chiamare in questo modo lo show perché richiama al bar che tutti noi avevamo sotto casa, una sorta di istituzione, come la chiesa e la farmacia. Appartiene alla provincia e al paese ed è, in qualche modo, un simbolo dei valori radicati in noi“.

Bar Centrale Elisa Isoardi, il ritorno in studio dopo l’esperienza on the road con Linea Verde Italia

Elisa Isoardi, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026, ha esternato le proprie emozioni nel tornare a lavorare in studio dopo l’esperienza itinerante al timone di Linea Verde Italia: “Ad agosto festeggio i venti anni da quando sono entrata in Rai e diciamo che in tutto questo tempo ho fatto parecchi programmi in studio. Ogni tanto ritornare a casa non fa male, significa mettere la valigia a posto e cambiare i propri ritmi“.

Il debutto di Bar Centrale, salvo improvvise modifiche di programmazione, è previsto per il prossimo 4 ottobre, su Rai 1. Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.