Nella notte fra martedì 15 e mercoledì 16 luglio, Rai 2 manda in onda la finale di Musicultura 2025. Quella odierna è la 36esima edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore.

Musicultura finale 2025, chi sono i conduttori

La finale di Musicultura 2025 si svolge nella suggestiva cornice dello Sferisterio di Macerata. L’appuntamento è firmato da Matteo Catalano, con la collaborazione di Carolina Catalano, per la regia di Duccio Forzano.

Sono otto gli artisti che, dopo lunghe ed accurate selezioni, sono riusciti a giungere alla fase finale. A decretare i nomi dei finalisti vi sono i membri del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, fra cui Claudio Baglioni, Luca Carboni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Susanna Nichiarelli, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Sydney Sibilia, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario.

A decretare il nome del vincitore assoluto della rassegna musicale è il pubblico presente nello Sferisterio. Al trionfatore vanno i 20 mila euro del prestigioso Premio Banca Macerata.

I conduttori e gli ospiti

Al timone della finale di Musicultura 2025 vi è l’inedita coppia composta da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Per la prima si tratta della terza edizione di fila da padrona di casa della kermesse. Il secondo, dopo gli impegni radiofonici con Radio2 Radio Show La Pennicanza di Fiorello, debutta nel programma.

Vari gli ospiti che si esibiscono durante la finale di Musicultura 2025. In primis è atteso Riccardo Cocciante, autore di brani entrati nella storia della musica, come Bella senz’anima, Margherita e Se stiamo insieme. Spazio ad altri due importanti cantautori italiani, ovvero Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi.

Salgono sul palco del Musicultura anche Tricarico ed Antonella Ruggiero. Per gli spazi dedicati alla comicità è protagonista Valerio Lundini. Infine, è inserito nella scaletta un momento molto toccante con protagonista Simone Cristicchi. Il cantante, vincitore della rassegna nel 2005, si dedica alla lettura di Ninna nanna della guerra, poesia di Trilussa.

Musicultura finale 2025, chi sono i finalisti

Di seguito l’elenco dei finalisti del Musicultura 2025, con la città d’origine ed il titolo del brano con il quale concorrono.

Alessandra Nazzaro (Napoli) con Ouverture;

Elena Mil (Milano) con La ballata dell’inferno;

Frammenti (Treviso) con La pace;

Ibisco (Bologna) con Languore;

ME JULY (Benevento) con Mundi;

Moonari (Roma) con Funamboli;

Abat-jour (Rieti) con Oblio;

Silvia Lovicario (Nuoro) con Notte.

La kermesse, oltre che in televisione, è fruibile in streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.