Giovedì 17 luglio, Canale 5 manda in onda la terza puntata di Temptation Island 2025. La trasmissione, capace di ottenere record di ascolti negli appuntamenti precedenti, è guidata da Filippo Bisciglia.

Durante la serata sono previsti numerosi colpi di scena. Dopo nuovi sviluppi legati al rapporto fra Sonia M. ed Alessio, la produzione dovrà fare i conti con una richiesta decisamente particolare ricevuta da Marco, fidanzato di Denise.

Temptation Island 2025 terza puntata, inizia l’appuntamento

Si parte, inizia la terza puntata di Temptation Island 2025. La clip dell’anteprima annuncia “la resa dei conti” fra Alessio e Sonia M. Il racconto, però, inizia con Valentina ed Antonio. Lui, nel villaggio delle fidanzate, si diverte, fra danze e giochi.

Il suo umore, però, cambia radicalmente dopo che vede un video con protagonista la compagna, che dialogando con le altre fidanzate sottolinea: “Non sono al primo posto neanche nell’intimità, io l’ho preso a casa mia perché aveva un sacco di spese. Se fa le cose le rinfaccia, io sto facendo lo zerbino, è tirchio e lavora solo per lui, l’unica volta che mi ha regalato i fiori è quando ho scoperto che era in Egitto con l’altra“. Ma lui ribatte: “In quella occasione Valentina non era la mia fidanzata, ma l’amante“.

Al termine del video, lui torna al villaggio ed inizia a prendere a pugni la scenografia, davanti ad uno sconsolato Filippo Bisciglia. Anche Valentina vede una clip su Antonio.