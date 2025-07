Eccezionalmente mercoledì 23 luglio, Canale 5 manda in onda una nuova puntata di Temptation Island. Con l’appuntamento, che seguiremo in diretta, prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie al centro dell’esperimento. Al timone dello show, al via alle 21:30 su Canale 5, c’è Filippo Bisciglia.

Come ha anticipato Dagospia, nel corso della puntata odierna potrebbe andare in scena il primo, vero e proprio tradimento dell’edizione. Il protagonista sarebbe Simone e il suo gesto, se fosse confermato, creerebbe senz’altro una profonda crisi nel suo fidanzamento con Sonia.

Temptation Island 23 luglio, inizia la puntata

La puntata parte con la storia di Denise e Marco. La scorsa settimana, dopo aver visto l’avvicinamento della fidanzata al single Flavio, il fidanzato è sembrato intenzionato a chiedere il falò di confronto anticipato. Prima di decidere, però, l’uomo ha la possibilità di vedere un nuovo filmato relativa alla compagna, durante il quale lei afferma: “Sono entrata in un meccanismo per cui sono sempre triste, lui non sa cosa significa amare“.

A Flavio dice: “Io sto bene con te, sto facendo le cose piano piano, mi stai facendo scoprire delle cose di me e mi sto rigenerando, voglio vedere cosa succederà nei prossimi giorni“. Marco, dalla capanna, la stronca: “Non ci saranno altri giorni qui dentro“. Al termine della clip, il fidanzato fugge dal villaggio dei fidanzati per recarsi in quelle delle fidanzate.