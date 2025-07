Eccezionalmente mercoledì 23 luglio, Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata di Temptation Island. Con l’appuntamento, che seguiremo in diretta, prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie al centro dell’esperimento. Al timone dello show, al via alle 21:30 su Canale 5, c’è Filippo Bisciglia.

Nel corso della puntata odierna si è svolto un falò di confronto e, inoltre, Simone ha tradito Sonia con la single Rebecca.

Temptation Island 23 luglio, Marco cerca di fuggire dal villaggio

La puntata parte con la storia di Denise e Marco. La scorsa settimana, dopo aver visto l’avvicinamento della fidanzata al single Flavio, il fidanzato è sembrato intenzionato a chiedere il falò di confronto anticipato. Prima di decidere, però, l’uomo ha la possibilità di vedere un nuovo filmato relativa alla compagna, durante il quale lei afferma: “Sono entrata in un meccanismo per cui sono sempre triste, lui non sa cosa significa amare“.

A Flavio dice: “Io sto bene con te, sto facendo le cose piano piano, mi stai facendo scoprire delle cose di me e mi sto rigenerando, voglio vedere cosa succederà nei prossimi giorni“. Marco, dalla capanna, la stronca: “Non ci saranno altri giorni qui dentro“. Al termine della clip, il fidanzato fugge dal villaggio per recarsi in quello delle fidanzate. Fermato dalla produzione, implora gli autori di poterla incontrare subito.

Il falò di confronto fra Marco e Denise

Marco, alla fine, richiede il falò di incontro, che Denise accetta. Il faccia è subito molto teso. Il fidanzato, dopo aver rifiutato il saluto della compagna, l’accusa: “Mi hai sminuito e messo a confronto con un ventitreenne, tu non mi accetti per come sono”. Lei prova a ribattere: “Prima di entrare hai detto che non provavi il morso della gelosia per me, io mi sono messa in gioco“. Lui, però, non ci sta: “Questa volta non mi faccio abbindolare, di ciò che dici non mi interessa nulla“.

Lui è convinto: “Tu non mi ami, io di te non conosco niente, tu sei una leggera e non mi hai rispettato“. Lei prova a difendersi, ma il fidanzato è una furia, soprattutto per le parole che ha speso verso il tentatore. Denise aggiunge: “Immagina come mi sentivo io quando tu mettevi like agli altri“. Marco però è inamovibile e decide di lasciare il programma da solo. Lei piange disperata, entrambi si abbracciano ma nonostante le scuse di Denise, il ragazzo sceglie comunque di uscire da solo perché non crede a ciò che ha detto la donna.

Temptation Island 23 luglio, Sarah e Valerio

La puntata del 23 luglio di Temptation Island va avanti con la storia d’amore fra Sarah e Valerio. Lei e il tentatore Salvatore continuano ad essere molto vicini. Il fidanzato mostra ampio fastidio, ma si consola chiacchierando con la single Ary.

Sarah, a sua volta, vede un filmato con protagonista il compagno e la tentatrice, accumunati soprattutto dalla passione in comune per la Lazio. Al falò delle ragazze, Bisciglia comunica di non avere alcun video per Sarah, che scoppia a piangere perché “è la dimostrazione che sto facendo un percorso da sola“. Anche per Valerio non c’è alcun video sulla compagna.

Il focus si sposta, ora, su Antonio e Valentina. Quest’ultima è chiamata nel capanno perché c’è un filmato dedicato all’avvicinamento del fidanzato alla single Marta.

Al falò delle fidanzate, Valentina vede un video ritraente Antonio e Marta impegnati in un’esterna.

Simone tradisce Sonia

La puntata di Temptation Island si avvia alla conclusione con un focus proposto su Simone e Sonia. La ragazza è costretta ad osservare ciò che ha fatto lui nel villaggio dei fidanzati con la single Rebecca, con la quale il feeling è evidente.

Al falò delle fidanzate, Sonia ha modo di assistere al tradimento del fidanzato. Simone fa un’esterna con Rebecca e, dopo massaggi e discorsi più o meno profondi, i due si chiudono dentro al bagno del villaggio, dove si lasciano andare ad un bacio.

Sonia, seduta stante, abbandona la spiaggia e torna nel villaggio, dove si confronta con le altre fidanzate e i tentatori. Alla fine, sceglie di chiedere il falò di confronto. Nello stesso momento, però, Simone riflette con i colleghi fidanzati e si pente di quel che ha fatto, giungendo alla conclusione di voler avere Sonia per il resto della sua vita.

La puntata termina qui.