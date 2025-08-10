Non lascia, ma anzi raddoppia. Non stiamo parlando dello storico game show di Mike Bongiorno, bensì di BellaMa, talk di Rai 2 che, oltre che nel pomeriggio, occuperà da settembre la fascia del prime time con lo spin off BellaMa di Sera.

BellaMa di Sera, il ritorno di Licia Colò

BellaMa di Sera, condotto come al solito da Pierluigi Diaco, prenderà il via domenica 14 settembre, dalle ore 21:20 circa. Cinque le puntate per il momento previste, con l’ultima inserita nella programmazione tv di Rai 2 il 12 ottobre.

Al centro del programma ci sarà la grande musica italiana. In particolare, nel corso degli appuntamenti Diaco ripercorre, attraverso il prezioso patrimonio culturale costituito dalle canzoni, l’evoluzione del costume nel nostro Paese e il sentimento popolare degli italiani.

Sono numerosi i volti noti presenti nel cast di BellaMa di Sera. In primis, grazie al format fa il suo rientro sulla TV di Stato la conduttrice Licia Colò, storica presentatrice di Alle falde del Kilimangiaro, in onda su Rai 3 dal 1998 al 2014.

Come riporta l’AdnKronos, Licia Colò racconterà, ogni settimana, le bellezze di una città italiana che ha dato i natali ad un importante cantautore italiano.

BellaMa di Sera, il resto del cast fisso

Oltre a Licia Colò, nel cast fisso di BellaMa di Sera ci sono volti già spesso presenti anche nelle passate stagioni di BellaMa. A tal proposito c’è l’artista Marco Morandi e il critico musicale Gino Castaldo, che partendo da una parola chiave ripercorrono i grandi successi della musica italiana.

Torna anche Valeria Marini, al timone della rubrica Scotta il telefono. In tale spazio, la showgirl risponde alle telefonate ed ai messaggi vocali provenienti dagli spettatori e dispensa scanzonati consigli d’amore e di vita. In ogni puntata, poi, c’è un ospite d’onore, al centro di una lunga intervista effettuata da Pierluigi Diaco.

Dal 1° settembre Aspettando BellaMa

In attesa della versione da prima serata, BellaMa, dall’8 settembre, torna in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, su Rai 2. Anche nella quarta stagione si sfidano gli esponenti dei Boomer (over 55 anni) e della Generazione Z (fra i 18 e i 25 anni).

Per far conoscere al pubblico i concorrenti al centro della prossima stagione, il 1° settembre, dalle 15:30 su Rai 2, vi sono cinque puntate speciali dal titolo Aspettando BellaMa. Negli appuntamenti sono proposti i provini finali, condotti da Pierluigi Diaco, Roberta Capua e Domenico Restuccia. Prevista la partecipazione di Rosa Sorrentino, vincitrice della prima edizione del format.