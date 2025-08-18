Manca sempre meno all’inizio di Ballando con le stelle 2025 ed il cast dei concorrenti ufficiali è in via di definizione. Sono numerosi i vip già annunciati per la prossima edizione, che sarà la ventesima per il talent guidato da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2025 concorrenti, il colpaccio Barbara D’Urso

Nonostante manchino ancora alcuni nomi, il cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2025 promette di essere molto interessante. Il nome che attira le maggiori curiosità è senza dubbio quello di Barbara D’Urso. La conduttrice, per anni volto di punta dell’intrattenimento Mediaset, è assente dalla televisione da svariato tempo. La partecipazione a Ballando, dunque, segna il suo ritorno da protagonista in televisione.

Altra concorrente molto attesa di Ballando con le stelle 2025 è Marcella Bella. La cantante, nella scorsa stagione, è tornata a gareggiare a Sanremo con il brano Pelle diamante. A maggio, durante il talent Sognando Ballando con le stelle, ha invece partecipato come ospite.

Ballando con le stelle 2025 concorrenti, gli altri artisti

Nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2025 ci sono due conduttrici attualmente in onda sulle reti Rai. La prima è Francesca Fialdini, da vari anni protagonista tutte le domeniche con il format Da noi a ruota libera. La seconda è Andrea Delogu, che in autunno è confermata al timone di La Porta Magica, visibile nel pomeriggio di Rai 2.

Le risate sono assicurate grazie a La Signora Coriandoli, storico personaggio animato dal comico Maurizio Ferrini e da svariati anni nel cast di ospiti fissi della rubrica Il Tavolo di Che tempo che fa. La padrona di casa Milly Carlucci accoglie Martina Colombari, attrice e conduttrice, nonché vincitrice di Miss Italia nel 1991.

Il cast di concorrenti ufficiali è concluso, almeno per il momento, dal cantante Rosa Chemical, fino a poche settimane fa giurato a Like a Star su NOVE.

Il ritorno di Simone Di Pasquale

In attesa degli altri concorrenti, la prossima edizione dello show avrà un’altra, importante novità nel cast dei ballerini professionisti. Dopo svariati anni di assenza, infatti, il cast dei professionisti è arricchito dal rientrante Simone Di Pasquale. Quest’ultimo ha debuttato nello show nel gennaio del 2005, in occasione della prima edizione, ed è rimasto per svariati anni. Nel 2022, invece, ha debuttato nell’inedito ruolo di tribuno, affiancato da Sara Di Vaira. Al momento, non è stato comunicato il nome della persona che prenderà il suo posto a bordopista.