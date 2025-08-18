Conduttore, uomo di cultura e padre fondatore della televisione italiana. Pippo Baudo è stato tutto questo, ma soprattutto un talent scout, in quanto sono decine i talenti da lui scoperti ed oggi protagonisti del mondo dello spettacolo. Non a caso, Baudo ha lanciato il tormentone del “L’ho inventato io“, frase che era solito rivolgere ai numerosi volti noti che hanno debuttato grazie a lui.

Pippo Baudo talenti scoperti, il laboratorio di Fantastico

Alcuni dei talenti scoperti da Pippo Baudo hanno condiviso con lui il palco di Fantastico. Lo storico varietà televisivo ha contribuito al successo di numerosissimi artisti ancora oggi molto noti, a partire da Lorella Cuccarini. Fortemente voluta da Baudo, ha partecipato alle edizioni 6 e 7, lanciando fra l’altro la celebre Sugar Sugar.

Cuccarini, sui social, ha rivolto un pensiero a Baudo, affermando: “Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati. Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero uno“. Sempre a Fantastico 7 ha debuttato anche Alessandra Martines ed ha ottenuto un’enorme visibilità Il Trio, formazione comica animata da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi.

Da Heather Parisi a Beppe Grillo, l’elenco è lungo

Ma Pippo Baudo, nei decenni di carriera, ha lanciato molti altri artisti, a partire da Heather Parisi, che ha debuttato con un ruolo di protagonista in tv a Luna Park. Un percorso simile è quello avuto anche da Beppe Grillo. Baudo, dopo averlo notato in uno spettacolo di cabaret, decise di farlo debuttare prima al quiz Secondo voi, poi al già citato Luna Park.

Impossibile non citare, poi, Barbara D’Urso, che ha debuttato su Rai 1 proprio al fianco di Pippo Baudo durante l’edizione del 1980 di Domenica In. La conduttrice, alla viglia del suo ritorno sulla TV di Stato, ha voluto dedicare un pensiero a Baudo, scrivendo sui social: “Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della televisione italiana, ha formato generazioni di artisti“.

Pippo Baudo talenti scoperti, la rampa di lancio del Festival di Sanremo

Ma la stragrande maggioranza dei talenti che ha scoperto Pippo Baudo arrivano dal palco del Festival di Sanremo, che ha guidato per ben tredici volte.

Nel ’94, il circuito Nuove Proposte è vinto da un giovane Andrea Bocelli. Il tenore, trionfatore con il brano Il mare calmo della sera, è oggi uno degli artisti più amati al mondo. L’anno prima, Baudo ha lanciato, dall’Ariston, l’artista Laura Pausini, vincitrice nelle Nuove Proposte con La Solitudine. Oggi, Pausini vanta un Grammy Awards, cinque Latin Grammy Awards ed una candidatura agli Oscar.

La popstar ha voluto dedicare un pensiero a Baudo, sottolineando: “Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai. È diventato un mio famigliare. Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo“.

Altri cantanti scoperti da Baudo sono Eros Ramazzotti e Giorgia, oltre a Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, i Tazenda, Al Bano, Irene Grandi ed Anna Tatangelo.