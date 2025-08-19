Mancano pochi giorni all’inizio della stagione 2025-2026 di Serie A ed anche quest’anno il massimo campionato è visibile in diretta integrale solamente su DAZN, che ha aggiornato la propria offerta. Debutta, a tal proposito, il MyClubPass.

DAZN offerta 2025-2026, il pacchetto Sports

DAZN, in vista della stagione 2025-2026, offre ai propri abbonati vari pacchetti. Il primo si intitola Sports ed è pensato per chi non è interessato alla Serie A. Gli abbonati hanno la possibilità di vedere una selezione dei migliori eventi di numerose discipline, dalla pallavolo al basket, passando per il tennis, la boxe e la NFL.

Il costo è di 14,99€ al mese per coloro che sottoscrivono un abbonamento mensile. Il prezzo scende a 11,99€ per coloro che sottoscrivono un piano annuale con pagamento dilazionato in dodici mensilità. Quest’ultima opzione prevede una permanenza su DAZN per almeno dodici mesi.

C’è poi il pacchetto Goal, che dà la possibilità di vedere tutta la Serie B, le tre partite in co-esclusiva per turno di Serie A ed il campionato spagnolo e portoghese. Il costo è di 19,99€, mentre l’abbonamento annuale con vincolo di permanenza e pagamento dilazionato in dodici mesi ha un prezzo di 13,99€. Il pagamento in un’unica soluzione per un abbonamento annuale è invece pari a 129€.

Il piano Full

Altra offerta di DAZN in vista della stagione 2025-2026 è il pacchetto Full. Con esso è possibile seguire tutta la Serie A, la Serie B e il campionato spagnolo e portoghese, oltre alla Serie A femminile ed ai canali Eurosport.

Il piano mensile ha un costo di 44,99€. Il piano annuale dilazionato in dodici mensilità, con vincolo di permanenza su DAZN per tutto il periodo, ha invece un costo di 34,99€. Infine, c’è anche la possibilità di pagare un anno di abbonamento in un’unica soluzione ed in questo caso il prezzo è di 359€.

I clienti interessati devono tenere conto che potranno assistere agli eventi su due dispositivi registrati in contemporanea, a patto che siano connessi alla medesima rete internet.

DAZN offerta 2025-2026, cosa prevede il pacchetto Family

Nell’offerta 2025-2026 di DAZN c’è poi spazio per il pacchetto Family. Esso permette la visione dell’intero catalogo della piattaforma e dà la possibilità di usufruire dell’applicazione su due dispositivi in contemporanea, anche se collegati a connessioni differenti.

Il pagamento mensile senza vincoli costa ben 69,99€ al mese. La cifra scende a 59,99€ al mese per coloro che sottoscrivono un abbonamento (con vincolo di permanenza) di un anno, con pagamento dilazionato in dodici mensilità. Infine, l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione presenta un costo di 599€.

DAZN offerta 2025-2026, la novità MyClubPass

Poche ore fa, infine, DAZN ha annunciato l’ultima offerta in vista della stagione 2025-2026. Si tratta di MyClubPass, che dà la possibilità ai tifosi di pagare per assistere esclusivamente alle partite di Serie A della propria squadra del cuore. Il pacchetto è disponibile solo per i nuovi clienti, i vecchi clienti con un abbonamento non attivo e per coloro che sono abbonati ai piani Goal e Sports.

Il MyClubPass, attivabile solamente fino al 31 agosto, permette di accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra. Come per il pacchetto Full, gli eventi sono visibili su due dispositivi in contemporanea, a patto che siano connessi alla medesima connessione.

Il prezzo del MyClubPass è di 329€ per coloro che sottoscrivono un abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione. Chi, invece, opta per una sottoscrizione annuale con vincolo di permanenza e pagamento dilazionato in dodici mensilità deve pagare 29,99€.