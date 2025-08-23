ùSabato 23 agosto inizia ufficialmente la stagione 2025-2026 di Serie A. Con l’inizio del massimo campionato prendono il via anche i format ad esso dedicati, a partire da Il Sabato al 90°.

Il Sabato al 90°, chi sono i conduttori

Il Sabato al 90° esordisce, dunque, sabato 23 agosto. La prima puntata, in particolare, è prevista a partire dalle ore 23:20 circa. Oltre che in televisione, è possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

Al timone de Il Sabato al 90° è presente uno dei volti di punta del giornalismo sportivo della TV di Stato. Stiamo parlando di Alberto Rimedio, da vari anni il commentatore ufficiale delle partite della Nazionale Italiana di calcio. Per Rimedio non è il debutto ufficiale di un format in studio: dal 2016 al 2018 ha guidato 90° Minuto, mentre nella stagione 2022-2023 ha guidato La Domenica Sportiva.

Rimedio, nell’esperienza con Il Sabato al 90° minuto, può contare sul sostegno di Barbara Pedrotti, da decenni volto del giornalismo sportivo, nonché coinvolta in numerose edizioni del Giro d’Italia.

Un focus sulle partite del sabato di Serie A

Il Sabato al 90° è l’ennesimo spin off del programma 90° minuto, vera e propria istituzione delle trasmissioni sportive italiane. Nel corso della varie puntate della stagione, un focus è proposto soprattutto sugli anticipi di Serie A che si disputano nelle giornate di venerdì e sabato. Si tratta, solitamente, di match molto attesi, in quanto hanno come protagoniste le compagini impegnate, nel corso della settimana successiva, nelle competizioni europee.

Gli appuntamenti de Il Sabato al 90° hanno una durata di circa un’ora. I conduttori, in merito ai contenuti dello show, ammettono: “Saremo essenziali tra immagini e voci dei protagonisti, con chiarezza e rigore informativo“. Nonostante il calcio sarà al centro del racconto, durante le varie puntate ci sarà spazio anche per gli altri eventi sportivi della giornata.

Il Sabato al 90°, il cast fisso

Nel corso delle puntate sono accolti una serie di ospiti fissi. In qualità di opinionisti, in primis, ci saranno l’ex calciatore della Juventus Domenico Marocchino e Fulvio Collovati, campione del mondo con la Nazionale durante i Mondiali del 1982. In studio anche l’ex direttore di gara Massimiliano Saccani. Quest’ultimo curerà una rubrica fissa dedicata alla moviola, nella quale analizzerà i principali casi arbitrali avvenuti nel corso delle varie sfide. Infine, le puntate de Il Sabato al 90° saranno arricchite dagli interventi di Valerio Cassetta, a capo della postazione dedicata ai commenti provenienti dagli utenti social.